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IPL 2026 में दस देशी कप्तान होंगे आमने सामने, कौन पड़ेगा किस पर भारी?

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IPL 2026
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:11 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:35 IST)
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IPL 2026 में दस भारतीय कप्तान हैं यानि कि एक भी विदेशी कप्तान नहीं है। उनमें से कुछ के पास साबित करने के लिए बिंदू  हैं, जबकि दूसरे अभी भी टी20 क्रिकेट में अपने शानदार साल की ऊंचाई पर हैं। यहां देखें कि IPL 2025  के बाद से ये कप्तान क्या कर रहे हैं, और हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं।
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रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

पाटीदार को यह सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि उनके पास गोल्डन टच है। आरसीबी अपने पहले 17 सालों में कई बार आईपीएल टाइटल के करीब आई थी, लेकिन हार गई। फिर, अपने 18वें सीज़न में, पाटीदार को कैप्टन बनाया गया: उन्होंने शांत दिमाग से अपनी सबसे अच्छी टीम को लीड किया, और आखिर में पहला टाइटल जीतना लगभग तय लग रहा था। तब से उन्होंने सेंट्रल ज़ोन को दलीप ट्रॉफी टाइटल जिताया है, और उन्हें सभी फॉर्मेट में मध्य प्रदेश का कैप्टन बनाया गया है। हालांकि, उसके बाद के महीने उतने अच्छे नहीं रहे: घुटने की चोट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खराब फॉर्म ने पाटीदार की रफ़्तार रोक दी। अब फिर से फिट होकर, वह आरसीबी के साथ ट्रॉफी जीतने की एक और कोशिश करेंगे।
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श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स)

अय्यर कुछ समय से भारत की टी20 टीम से बाहर रहे हैं, और आईपीएल में एक बात साबित करने के लिए लौटे हैं। उन्होंने पिछले साल एक जोशीले कैंपेन में पंजाब किंग्स को आगे से लीड किया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्वालिफायर 2 में उनकी 41 गेंदों में नाबाद 87 रन की पारी थी, जब पंजाब किंग्स ने 204 रन का टारगेट चेज़ किया था। वे फाइनल में हार गए, और फिर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में अय्यर को स्प्लीन इंजरी हो गई। तब से, उन्होंने ज़्यादातर समय साइडलाइन पर बिताया है – न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पाँच मैचों की टी 20I सीरीज़ के लिए इंडिया की टीम का हिस्सा थे, लेकिन बिना कोई मैच खेले, और बाद में टी20 वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर हो गए।
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हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस)

हार्दिक के लिए पिछले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे हैं: चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप। वह नेशनल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, खासकर बल्ले से फिनिशर के तौर पर, जबकि पावरप्ले के अंदर और बाहर गेंद से भी योगदान दिया है। पिछले साल एमआई को प्लेऑफ में पहुंचाने के बाद, वह 2020 के बाद उन्हें अपने पहले फाइनल में ले जाने का लक्ष्य रखेंगे। लेकिन बड़े सवाल बने हुए हैं: क्या वह नई गेंद लेंगे, और क्या वह एंकर के तौर पर खेलेंगे या अपनी फिनिशिंग भूमिका में लौटेंगे?
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शुभमन गिल (गुजरात टाइटन्स)

गिल भारत के टी20 उप-कप्तान थे, और फिर वह नहीं रहे। वह वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने की लाइन में थे, और फिर खराब प्रदर्शन करने के बाद पूरी तरह से टीम से बाहर हो गए। आईपीएल में अब अपनी जानी-पहचानी जगह पर वापस आकर, अहमदाबाद की सपाट पिचें उनकी बैटिंग के लिए सही रहेंगी, लेकिन वह यह दिखाना चाहेंगे कि जब उनकी टीम को ज़रूरत हो तो वह हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं।
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अक्षर पटेल (दिल्ली कैपिटल्स)

अक्षर में बड़े स्टार्स के बीच भी नज़र न आने की अनोखी काबिलियत है, और फिर भी वह भारत की हालिया टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम थे। जडेजा जैसे रोल में आकर, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में जगह बनाई और गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया – खासकर फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराने वाले 27 रन देकर 3 विकेट। पिछले साल अक्षर का सारा टी20 क्रिकेट भारत के लिए रहा है, लेकिन उन्हें याद होगा कि कप्तान के तौर पर अपने पहले सीज़न में डीसी प्लेऑफ़ के कितने करीब आ गया था: शुरुआत में चार जीत, फिर आखिरी छह में सिर्फ़ एक। वर्ल्ड कप की सफलता से उत्साहित, अक्षर बड़े मौकों को खत्म करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होकर लौटे हैं।
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ईशान किशन (सनराइज़र्स हैदराबाद)

कई मायनों में, किशन का रिकॉर्ड गिल के बिल्कुल उलट रहा है। नेशनल टीम के प्लान से बाहर, उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया, दो तेज़ शतक बनाए और झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया। उन्होंने भारत की टी20 टीम में वापसी की, न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में पहली पसंद के ओपनर बने, और वर्ल्ड कप जीत के साथ इसे खत्म किया – जिसमें फ़ाइनल में 25 गेंदों में 54 रन की तेज़ पारी भी शामिल है। एसआरएच के रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस के पहले कुछ मैच नहीं खेल पाने की वजह से, किशन के पास अपनी कामयाबी में एक और उपलब्धि जोड़ने का मौका है।
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ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जायंट्स)

पंत का पिछले साल आईपीएल बहुत खराब रहा था, उन्होंने 14 इनिंग्स में सिर्फ़ 269 रन बनाए थे – जिनमें से ज़्यादातर रन उन्होंने लीग स्टेज के आखिर में नाबाद 118 रन की शानदार पारी में बनाए थे। तब से, यह एक रुक-रुक कर चलने वाला दौर रहा है: इंग्लैंड में टेस्ट में अच्छा फ़ॉर्म, फिर बाएं पैर में फ्रैक्चर जिससे दौरा छोटा हो गया। वह दक्षिण अफ्रीका से 2-0 की हार के दौरान टेस्ट में भारत की कप्तानी करने के लिए लौटे,और बाद में साइड स्ट्रेन की वजह से वनडे से बाहर हो गए। पंत अब एलएसजी के साथ कंटिन्यूटी – और किस्मत बदलने – की उम्मीद करेंगे।
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अजिंक्य रहाणे (कोलकाता नाइट राइडर्स)
यह आईपीएल में रहाणे के लिए आखिरी मौका हो सकता है। केकेआर ने पिछले सीज़न में 14 गेम में सिर्फ़ पाँच जीत हासिल की थी, और 37 साल की उम्र में, समय उनके साथ नहीं है। फिर भी, एक प्रोडक्टिव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी – 161.57 के स्ट्राइक रेट से 391 रन – ने उन्हें एक और मौका दिया है। नए रहाणे के लिए इंटेंट कोई मुद्दा नहीं रहा है; पिछले आईपीएल में उनके 390 रन 147.72 के स्ट्राइक रेट से आए थे। चिंता की बात यह है कि वे रस्ट हैं: उन्होंने दिसंबर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है।
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रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स)
पराग लंबे समय से आरआर के लिए एक प्रोजेक्ट रहे हैं, जो एक कमाल के लड़के से एक नए दौर का चेहरा बने हैं। पिछले सीज़न में संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में उन्हें कप्तान के तौर पर आज़माया गया था, और अब वे फुल-टाइम कप्तानी संभाल रहे हैं। पराग ने आठ मैचों में आरआर को लीड किया, और 393 रन बनाए, और उनके दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक इत्तेफ़ाक था: एक भूलने वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहाँ वह किसी भी इनिंग्स में 15 रन से ज़्यादा नहीं बना पाए। उसके बाद उनकी एकमात्र खास पारी इंडिया ए के लिए नामीबिया के ख़िलाफ़ 39 गेंदों में 69 रन की थी। 24 साल की उम्र में, पराग अभी भी ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और आरआर उम्मीद करेगी कि वह अपना टच फिर से पा लें।
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रुतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)
शायद गायकवाड़ के लिए यह तीसरी बार लकी होगा। एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 से पहले कमान सौंपी थी, जब गायकवाड़ ने सीएसके को पांचवें स्थान पर पहुंचाया था। पिछले साल, चोट के कारण वह पांच मैचों के बाद बाहर हो गए, और सीएसके सबसे नीचे रही। वापसी के बाद, गायकवाड़ ने वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक सेंचुरी, और विजय हजारे ट्रॉफी में दो और सेंचुरी उनके फॉर्म को दिखाती हैं। सीएसके ने सैमसन को लाने के बाद भी उन्हें कप्तान बनाए रखने का सपोर्ट किया है।

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