विराट कोहली ने बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, कहा 'आप कभी भी इस तरह की घटना...'

Virat Kohli Reaction on Bengaluru Stampede : भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने आईपीएल खिताब जीतने के जश्न में चार जून को हुई भगदड़ के बारे में कहा है कि यह उनकी टीम का सबसे खुशी का दिन हो सकता था जो 11 लोगों की मौत के बाद दर्दनाक बन गया।

आरसीबी (Royal Challengers Bengaluru) के 18 साल में पहली बार IPL खिताब जीतने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जश्न के लिए ढाई लाख प्रशंसकों के जमा होने के बाद भगदड़ मच गई थी ।

कोहली ने RCB के एक्स हैंडिल पर कहा ,‘‘ आप कभी भी इस तरह दिल तोड़ने वाली घटना का सामना नहीं करना चाहते। जो हमारी टीम के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था, वह एक दुखद घटना में बदल गया।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों और चोटिल हुए अपने प्रशंसकों के बारे में सोचता हूं और प्रार्थना करता हूं। आपकी क्षति अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम मिलकर सावधानी, सम्मान और जिम्मेदारी से आगे बढेंगे।’’

घटना की आधिकारिक जांच में बताया गया कि इस अराजकता का कारण उचित मंजूरी का अभाव और अत्यधिक भीड़ थी, जो फ्रेंचाइजी द्वारा सोशल मीडिया पर भेजे गए निमंत्रणों के कारण उमड़ी थी।



“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025

पुलिस ने स्वीकार किया कि दर्शकों को नियंत्रित करने के लिए उनके पास संख्या बल बहुत कम था और जांच में आरसीबी को प्रशंसकों को बड़ी संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

इसके बाद, आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की और उनकी स्मृति में सार्थक कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

इसने ‘आरसीबी केयर्स ’ नामक एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जिसने बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए स्टेडियम अधिकारियों, खेल निकायों और लीग भागीदारों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। (भाषा)









RCB Cares is our long-term commitment to support, empower and elevate our 12th Man Army, through meaningful action.



Provide support that goes beyond financial aid

Build safe… pic.twitter.com/ceNbzPk0dz — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 1, 2025



