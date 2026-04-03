मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

अंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की लगातार दो हारों के बाद कप्तान अंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपने बल्लेबाजी का जोरदार बचाव किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 29 मार्च को खेले गए सीज़न के अपनेपहले मैच में रहाणे ने 40 गेंदों पर 67 रन बनाए और टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के फिन एलन (Finn Allen) के साथ ओपनिंग की और पावरप्ले में 18 गेंदों पर 36 (SR 200) रन बनाए। हालांकि उसके बाद उनकी रन गति धीमी पड़ गई, और अगले 31 रन उन्होंने 22 गेंदों (SR : 140.9) पर जोड़े। इसी वजह से उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे।

Ajinkya Rahane breaks the silence on the outside noise during the press conference#AjinkyaRahane #KKR #IPL2026 pic.twitter.com/tFa5PW2Gbx — Royal Sir (@JDROYAL007) April 3, 2026

रहाणे ने साफ शब्दों में आलोचकों को जवाब दिया: "जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें शायद खेल की समझ नहीं है या उनके अपने एजेंडे हैं। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखना पसंद नहीं किया। 2023 से अब तक मेरा स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है, और लोग शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जो सफलता मुझे मिली है, शायद वे उससे जलते हैं। मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं। बस एक खराब पारी थी, लेकिन मेरी खेल की मानसिकता वही रही। कभी-कभी बैटिंग में लय नहीं मिलती, लेकिन इरादा हमेशा सही होता है।"



AJINKYA RAHANE ON THE OUTSIDE NOISE.



“I’ve one of the best strike rates in the IPL from 2023. People who talks about me are probably not watching the game or have a certain agenda against me. They don’t like me playing, the amount of success which I’ve got, they’re jealous”. pic.twitter.com/GeaIaaCB0n — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 2, 2026

पिछले सीज़न का प्रदर्शन (MOST RUN SCORER) पिछले IPL में रहाणे KKR के प्रमुख रन-स्कोरर थे। उन्होंने 13 मैचों में 390 रन बनाए और 147.73 का शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज किया। उनके प्रदर्शन ने टीम को कई मुश्किल पारियों में राहत दिलाई और उनके अनुभव ने युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन भी दिया।

स्ट्राइक रेट का आंकड़ा रहाणे ने 2023 से लेकर अब तक पावरप्ले में (ओवर 1–6) चौथे सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ प्रदर्शन किया है। हालांकि, पावरप्ले के बाद (ओवर 7–15) उनका स्ट्राइक रेट 114.02 तक गिर जाता है, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पारी में भी यही देखा गया: पावरप्ले में तेज शुरुआत के बाद उन्होंने धीरे-धीरे रन बनाए। Sunrisers Hyderabad के खिलाफ वे 8 रन बनाकर पांचवे ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए थे, उनका विकेट जयदेव उनादकत ने लिया था।

आलोचकों पर करारा जवाब रहाणे ने कहा कि आलोचक केवल एक पारी को लेकर उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी कर रहे हैं और यह गलत है। उनका मानना है कि आलोचक उनके खेल की मेहनत और सुधार को नहीं समझ पा रहे। रहाणे ने जोर देकर कहा कि उनकी सोच और बल्लेबाजी शैली उन्हें हमेशा आगे बढ़ाएगी, चाहे आलोचक कुछ भी कहें।

"लोग चाहे निगेटिव बात करें या पॉजिटिव, मुझे खुशी है कि वे मेरे बारे में बोल रहे हैं। मुझे अपने खेल पर भरोसा है और मैं वही कर रहा हूं जो सही है।"

आगे की चुनौती KKR के लिए अगले सप्ताह पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दो घरेलू मैच हैं। रहाणे की जिम्मेदारी होगी कि वह टीम को सही दिशा दें और लगातार प्रदर्शन करके आलोचकों को जवाब दें।