तिलक वर्मा की ग्रोइन सर्जरी हुई, हो सकते हैं न्यूजीलैंज सीरीज से बाहर

WD Sports Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (12:19 IST)
भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाजी की रीढ़ तिलक वर्मा की ‘ग्रोइन’ की चोट की सर्जरी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से बाहर रहना तय है। उनका अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के शुरुआती मैचों में वह बाहर रह सकते हैं।

23 साल के इस क्रिकेटर को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। वह विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ राजकोट में हैं।
विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से टी20 विश्व कप खेला जाएगा। इसका पहला मैच भारत और अमेरिका के बीच मुंबई में होगा। भारत अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेगा।

भारतीय टीम प्रबंधन चाहेगा कि तिलक वर्मा जल्दी ही फिट हो जाए ताकि उनका टी-20 विश्वकप अभियान में कोई अड़चन ना आए।

