Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टिम डेविड और स्टॉइनिस के धुआंधार अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया पहुंचा 186 पर

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (16:10 IST)
AUSvsIND टिम डेविड (74) और मार्कस स्टॉयनिस (64) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने रविवार तीसरे टी-20 मुकाबले में भारत को जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 14 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। ट्रैविस हेड (छह) और जॉश इंगलिस एक रन बनाकर आउट हुये। दोनों बल्लेबाजों को अर्शदीप सिंह ने आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये टिम डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई। नौवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल मार्श (11) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। वरूण ने इसी ओवर में मिचेल ओवेन (शून्य) को भी अपना शिकार बना लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये मार्कस स्टॉयनिस, टिम डेविड के साथ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर 118 के स्कोर तक ले गये।

इसी दौरान शिवम दुबे ने टिम डेविड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पांचवी सफलता दिलाई। टिम डेविड ने 38 गेंदों पांच छक्के और आठ चौके लगाते हुए 74 रनों की पारी खेली। 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने मार्कस स्टॉयनिस को आउटकर अपना तीसरा विकेट लिया। मार्कस स्टॉयनिस ने 39 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाये।

ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 186 रनों का स्कोर बनाया। मैथ्यू शॉर्ट (26) और जेवियर बार्टलेट तीन रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिये। वरुण चक्रवर्ती को दो विकेट मिले। शिवम दुबे ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 3 विकेटों से रोमांचक जीत, पुछल्ले बल्लेबाज बने हीरो

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels