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महिला विश्वकप के कारण भारत आयरलैंड सीरीज में हुआ समय का बदलाव

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Ireland
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (22:33 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (22:37 IST)
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क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की कि भारत के खिलाफ दो टी 20 मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे, जो भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे है। आम तौर पर, भारत के टी20 इंटरनेशनल मैच शाम 7 बजे शुरू होते हैं, लेकिन इस बार रविवार (28 जून) को होने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप मैच को देखते हुए शुरुआत का समय जानबूझकर एक घंटा पहले कर दिया गया है।

हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम का वह अहम मैच लॉर्ड्स में शाम 7 बजे शुरू होना है। स्पिनी कप के लिए खेले जाने वाले ये दो मैच फिर भी कुछ हद तक टकराएंगे, लेकिन समय में यह बदलाव ओवरलैप को कम से कम आंशिक रूप से कम करने के लिए किया गया है। क्रिकेट आयरलैंड ने क्रिकबज को पुष्टि की कि भारत के मैचों के शुरू होने का समय तय करते समय महिला वर्ल्ड कप मैच को ध्यान में रखा गया है।

शुक्रवार (26 जून) और रविवार (28 जून) को होने वाले इन मैचों के आयोजक क्रिकेट आयरलैंड ने भारतीय मीडिया पार्टनर, सोनी स्पोर्ट्स के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। आदर्श स्थिति में, ब्रॉडकास्टर भारत के टी 20 मैचों के लिए शाम 7 बजे का समय पसंद करता, लेकिन माना जाता है कि सोनी स्पोर्ट्स टकराव को कम करने (भले ही आंशिक रूप से) के लिए बदले हुए समय पर सहमत हो गया है।

आयरलैंड सीरीज़ के ठीक बाद इंग्लैंड में होने वाले पांच टी 20 मैचों के शुरू होने का समय अलग-अलग है। जहां दो मैच पारंपरिक शाम 7 बजे के स्लॉट में शुरू होंगे – 4 जुलाई को मैनचेस्टर में दूसरा टी 20 और 11 जुलाई को साउथेम्प्टन में पांचवां टी 20 – वहीं चेस्टर-ले-स्ट्रीट, नॉटिंघम और ब्रिस्टल में होने वाले अन्य तीन मैच रात 10 बजे शुरू होने हैं।

टी 20 सीरीज़ के बाद तीन वनडे मैच खेले जाएंगे, जो सभी तय समय के अनुसार भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। भारत में इंग्लैंड सीरीज़ के ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स (लीनियर) और जियोस्टार (डिजिटल) हैं। श्रीलंका में तीन और टी 20 मैच होने की संभावना कम इस बीच, क्रिकबज़ को पता चला है कि अगस्त के दूसरे भाग में भारत के श्रीलंका दौरे (जिसमें दो टेस्ट मैच शामिल हैं) में तीन और टी 20 मैच जोड़े जाने की संभावना कम है।

इन अतिरिक्त मैचों की संभावना पर काफी चर्चा हुई है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने यह भी कहा था कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि ये अतिरिक्त मैच नहीं हो पाएंगे। ये दो टेस्ट मैच, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र का हिस्सा हैं, 15 से 27 अगस्त के बीच खेले जाने हैं। क्रिकबज़ ने बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) दोनों को मैसेज भेजे।

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