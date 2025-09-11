Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नवंबर में अमेरिका नई मार्की क्रिकेट लीग की मेजबानी करेगा

Advertiesment
हमें फॉलो करें USA

WD Sports Desk

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:02 IST)
अमेरिका एक नए रोमांचक क्रिकेट तमाशे की मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग नवंबर 2025 में शुरू हो रही है।यह 12-दिवसीय टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों और अमेरिका की स्थानीय प्रतिभाओं के रोमांचक मिश्रण के साथ क्रिकेट मनोरंजन को नई परिभाषा देने का वादा करता है।मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग में चार फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें 60 गतिशील खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सितारे, अमेरिका के क्रिकेटर और स्थानीय प्रतिभाएं शामिल हैं।

भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अमेरिका जैसी क्रिकेट की दिग्गज टीमों के प्रतिनिधित्व के साथ, यह टूर्नामेंट मैदान पर विश्व स्तरीय एक्शन और विविधता का वादा करता है।मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग के बारे में, अध्यक्ष और लीग कमिश्नर, बृजेश माथुर ने कहा, "हम युवा और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए रास्ते बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करने का अमूल्य अनुभव प्रदान करने का भी एक अवसर है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना है कि दिग्गजों, अंतरराष्ट्रीय सितारों, अमेरिकी राष्ट्रीय टीम और उभरते अमेरिकी क्रिकेटरों का यह मिश्रण अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा।"प्रमानित ग्लोबल वेंचर्स यूएसए इंक द्वारा आयोजित, मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 का लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो क्षेत्र में क्रिकेट के विकास को बढ़ावा दे और इस खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाए। तेज-तर्रार 20-ओवर के प्रारूप में खेले जाने वाले इस मैच में दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए 180 मिनट का शुद्ध क्रिकेट एक्शन, बाउंड्री, विकेट और रोमांचक पलों से भरपूर होगा।(एजेंसी)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अर्शदीप को चोट लगी है या आठ बल्लेबाजों वाली रणनीति के कारण अंतिम एकादश से बाहर हैं?

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels