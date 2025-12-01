rashifal-2026

पर्थ की पिच को बकवास कहने पर बुरे फंसे उस्मान ख्वाजा, संन्यास से पहले ही विदाई संभव

WD Sports Desk

सोमवार, 1 दिसंबर 2025
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी इस हफ़्ते उस्मान ख्वाजा से मिलेंगे और ओपनर से पर्थ की पिच की आलोचना पर सफाई मांगेंगे, क्योंकि वे इस बात पर सोच रहे हैं कि इसे “बकवास” कहने के लिए उन्हें सज़ा दी जाए या नहीं। ख्वाजा ने शुक्रवार को तब सबका ध्यान खींचा जब उन्होंने पहले टेस्ट के लिए पिच पर कमेंट किया, ठीक एक दिन पहले ICC ने इसे “बहुत अच्छी” की सबसे ज़्यादा रेटिंग दी थी।

उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के लिए एक फंडरेज़िंग लंच में बोलते हुए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आठ विकेट से जीत के दौरान विकेट के अलग-अलग बाउंस की आलोचना की। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 19 विकेट गिरे थे, और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज के पहले मैच में 17 विकेट गिरे थे।
माना जा रहा है कि सीए के अधिकारी इस बात से निराश हैं, और गाबा में दूसरे एशेज टेस्ट से पहले कैंप में ख्वाजा से बात करेंगे। पर्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 93 सालों में सबसे छोटा टेस्ट था, और देश में अब तक का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट था, जिसमें पूरे मैच में सिर्फ 847 गेंदें फेंकी गईं। अधिकारियों के साथ ख्वाजा की बातचीत में टॉप ऑर्डर में उनकी जगह पर दबाव है, साथ ही पर्थ में उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों को लेकर चिंता है।

पीठ में ऐंठन की वजह से वह पर्थ में दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग नहीं कर पाए, जिससे ट्रैविस हेड को चौथी इनिंग्स में मैच जिताने वाला शतक बनाने का मौका मिला। ख्वाजा को भरोसा है कि वह ब्रिस्बेन में खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पीठ में सुधार हुआ है, साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उन्होंने टीम से बाहर किए जाने और हेड को ओपनिंग करने के लिए ऊपर भेजने की मांग पर ध्यान नहीं दिया था।

