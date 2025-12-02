SMAT में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी (Video Highlights)

rashifal-2026

SMAT में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी

2 दिसंबर 2025
वैभव सूर्यवंशी का वैभव रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलियाई दौरे और राइजिंग एशिया कप  टीम के सितारे रहे वैभव सूर्यवंशी  ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़कर रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है।कोलकाता के ईडन गार्डन में उन्होंने महाराष्ट्रा के खिलाफ बिहार की टीम से खेलते हुए सिर्फ 61 गेंदो में नाबाद 108 रन बना दिए।उन्होंने अपनी पारी में 7 छक्के और चौके जड़े।



उन्होंने हाल ही में भारत अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शीर्षक्रम में तेज शुरुआत दी। उन्होंने ब्रिसबेन में पहले चार दिवसीय मैच में 78 गेंदों में शतक जड़ा और तीन पारियों में 133 रन बनाए। भारत ने यह सीरीज 2-0 से जीती। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी सूर्यवंशी का बल्ला खूब बोला था।

भारत अंडर-19 की प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें रणजी में लगातार खेलने का अवसर नहीं मिला है। इस साल की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के टी-20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।

