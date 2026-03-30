suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वैभव का तूफानी पचास, राजस्थान ने चेन्नई को 8 विकेटों से रौंदा

Advertiesment
Rajasthan Royals
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (23:33 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (23:38 IST)
google-news
CSKvsRR गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी (52) और यशस्वी जायसवाल (नाबाद 38 ) की पारियों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) पर 47 गेंदें शेष रहते आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। 26 रन देकर दो विकेट लेने वाले नांद्रे बर्गर को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।

वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने 128 रनों के छोटे से लक्ष्य को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उड़ाते हुए महज 6.2 ओवरों में 75 रन ठोक डाले। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों में चार चौके और पांच छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें अंशुल काम्बोज ने आउट किया। वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में चार चौके और पांच छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली।

नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर काम्बोज ने ध्रुव जुरेल को बोल्ड आउट कर अपना दूसरा विकेट लिया। ध्रुव जुरेल ने नौ गेंदों में चार चौकों की मदद से 18 रन बनाये। इसके बाद आरआर ने 12.1 ओवरों में दो विकेट पर 128 रन बनाकर मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 36 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 38 रनों की पारी खेली और रियान पराग ने 11 गेंदों में एक चौका और एक छक्का उड़ाते हुए नाबाद 14 रन बनाये।

ALSO READ: 126 रनों पर सिमटी चेन्नई, हर राजस्थानी गेंदबाज को मिली सफलता


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

126 रनों पर सिमटी चेन्नई, हर राजस्थानी गेंदबाज को मिली सफलता

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels