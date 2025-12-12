Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






U19 Asia Cup में सूर्यवंशी का वैभव, 14 छक्के लगाकर 95 गेंदो में जड़े 171 रन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Vaibhav Sooryavanshi

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (16:00 IST)
INDvsUAE वैभव सूर्यवंशी (171) की विस्फोटक शतकीय, ऐरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा (69-69) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर शुक्रवार को भारत ने अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए के पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को जीत के लिए 434 रनों का विशाल लक्ष्य दिया।

टॉस जीतकर संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (चार) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ऐरन जॉर्ज ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक 56 गेंदों में पूरा किया। ऐरन जॉर्ज ने भी अपना अर्धशतक बनाया। 28वें ओवर में यायिन राय ने ऐरन जॉर्ज को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। ऐरन जॉर्ज ने 73 गेंदों में सात चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 69 रनों की पारी खेली।
भारत का तीसरा विकेट वैभव सूर्यवंशी के रूप में 33वें ओवर में गिरा। वैभव ने 95 गेंदों में नौ चौके और 14 छक्के उड़ाते हुए 171 रनों की पारी खेली। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी (38) और विहान मल्होत्रा 55 गेंदों में (69) रन बनाकर आउट हुये। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का भी लगाया। कनिष्क चौहान (28) छठें विकेट के रूप में आउट हुये। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिज्ञान कुंडु 17 गेंद (32) और खिलन पटेल (पांच) रन बनाकर नाबाद रहे।यूएई की ओर से युग शर्मा और उद्दीश सुरी ने दो-दो विकेट लिये। यायिन किरण राय और शलोम डिसूजा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से रौंदा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels