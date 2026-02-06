15 चौके और छक्के लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने U19WC Final में बनाए 80 गेंदो में 175 रन

सूर्यवंशी ने अपने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 19 ओवर में 142 रन जोड़े। म्हात्रे (51 गेंद में 53 रन) अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद में 175 रन बनाकर आउट हुए तो इंग्लैंड ने चैन की सांस ली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 चौके और छक्के लगाए।
शतक जड़ा। हेलमेट उतारा। भगवान को नमन किया।— Shubham Shukla (@Shubhamshuklamp) February 6, 2026
वैभव सूर्यवंशी भारत का भविष्य है। ये आने वाले समय का वो विस्फोटक बल्लेबाज है जो कई रिकॉर्ड तोड़ देगा ।…..
ये शतक U-19 विश्वकप के फाइनल में आया है।
