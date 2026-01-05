rashifal-2026

वैभव की 10 छक्कों की विस्फोटक पारी ने भारत को दक्षिण अफ्रीका पर दिलाई 8 विकेट से जीत

सोमवार, 5 जनवरी 2026 (22:03 IST)
INDvsSA वैभव सूर्यवंशी की 10 छक्कों और 1 चौके से सुसज्जित 24 गेंदो में 68 रनों की पारी की बदौलत भारत ने आसानी से दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेटों से हराकर एकदिवसीय सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। वैभव सूर्यवंशी  के आउट होने के बाद मैच में बारिश की बाधा आई लेकिन उनकी तूफानी पारी से मैच एकतरफा बन गया और जीत के लिए बाकी रन अभिग्यान कुंदू (48 रन) और वेदांत त्रिवेदी (31 रन) ने बना लिए।

इससे पहले किशन सिंह (चार विकेट) की अगुवाई में भारतीय अंडर-19 टीम के गेंदबाजों ने सोमवार को दूसरे यूथ वनडे में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.3 ओवरों में 245 के स्कोर पर समेट दिया। आज यहां टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जेसन राउल्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाये। जेसन राउल्स ने 113 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के लगाते हुए 114 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे एक ओर से जहां दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरते जा रहे थे, जेसन राउल्स एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाते रहे।

डेनियल बोसमैन (31), अदनान लगादीन (25), अरमान मनैक (16), कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया (14) और जोरिख वान स्कालक्वेक 10 रन बनाकर आउट हुये। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाये। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 टीम ने 49.3 ओवर में 245 रनों के स्कोर पर सिमट गई।भारत की अंडर-19 टीम के लिए किशन सिंह ने चार विकेट लिये। अमब्रिश को दो विकेट मिले। दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

