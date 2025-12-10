rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ODI Cricket में RO-KO को रोकना नामुमकिन, पहुंचे टॉप 2 रैंक पर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Virat Kohli

WD Sports Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (15:21 IST)
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा एकदिवसीय रैंकिंग में शीर्ष 2 पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा पिछली बार ही नंबर 1 रैंक पर आ गए थे। विराट कोहली ने नंबर 4 से नंबर 2 तक की छलांग लगाई।

38 वर्ष के रोहित शर्मा 781 रेटिंग के साथ नंबर 1 रैंक पर है वहीं 37 वर्षीय विराट कोहली 773 रेटिंग के साथ नंबर 2 पर है। दोनों के बीच सिर्फ 8 अंक का फासला है। विराट को रोहित से आगे निकलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हरफनमौला हार्दिक बने मैन ऑफ द मैच, 100 छक्के के बाद 100 विकेटों के भी करीब

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels