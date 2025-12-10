ODI Cricket में RO-KO को रोकना नामुमकिन, पहुंचे टॉप 2 रैंक पर

ICC ODI BATTERS RANKING— Johns. (@CricCrazyJohns) December 10, 2025
1) 38-year-old Rohit Sharma - 781 rating.
2) 37-year-old Virat Kohli - 773 rating.
THE GOAT DUO OF ODI CRICKET
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।
Rohit Sharma at Top 1 (at the age of 38)
Virat Kohli at Top 2 (at the age of 37)