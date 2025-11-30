रांची में रो-को का कमाल, द.अफ्रीका के सामने बना 349 रनों का पहाड़

INDvsSA विराट कोहली (135) की शतकीय, रोहित शर्मा (57) और केएल राहुल (60) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।





A leap of joy



A thoroughly entertaining innings from Virat Kohli



Updates https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/llLByyGHe5 — BCCI (@BCCI) November 30, 2025

आज यहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल (18) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजो के खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार किया। इस दौरान 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। कॉर्बिन बॉश की अगली गेंद पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने 19वें ओवर की पांचवी गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित अर्द्धशतक पूरा करने के बाद 22वें ओवर में टीम के 161 के स्कोर पर आउट हुये।भारत का तीसरा विकेट ऋतुराज गायकवाड़ (आठ) के रूप में गिरा। वॉशिंगटन सुंदर 13 रन बनाकर आउट हुये। इन दोनों बल्लेबाजों को ऑटनील बार्टमैन ने आउट किया। 38वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर अपना 52वां शतक पूरा करने के बाद विराट और अधिक आक्रामक हो गये। कोहली ने102 गेंदों में सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। प्रीनेलान सुब्रायेन के पारी 39वें ओवर में विराट ने दो छक्के और दो चौके और लगाते हुए 21 रन ठोक डाले। 43वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर रायन रिकलटन ने विराट कोहली का कैच पकड़ा। विराट कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली।

भारत छठा विकेट 49वें ओवर में कप्तान केएल राहुल के रूप में गिरा। केएल राहुल ने 56 गेंदों में दो चौके और तीन छक्के लगाते हुए 60 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवर में रवींद्र जडेजा 20 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुये। जडेजा ने दो चौके और एक छक्का लगाया। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 349 रनों का स्कोर खड़ा किया।दक्षिण अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश, नांद्रे बर्गर, मार्को यानसन और ऑटनील बार्टमैन ने दो-दो विकेट लिये।

