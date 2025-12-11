Hanuman Chalisa

रोहित-कोहली ने लगाया रनों का अंबार, फिर भी कटेगी 2 करोड़ पगार

WD Sports Desk

गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (14:28 IST)
भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के अनुबंध में बदलाव पर 22 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की शीर्ष परिषद की सालाना आम बैठक (एजीएम) में चर्चा होगी।शीर्ष परिषद की 31वीं एजीएम ऑनलाइन होगी जिसमें कोहली और रोहित के अनुबंध पर फैसला होने की उम्मीद है। ये दोनों पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि इस कारण दोनों का ए प्लस वर्ग अब खतरे में है। अब दोनों को ए में रखे जाने की मांग बैठक में उठाई जाएगी। गौरतलब है कि खिलाड़ी को ए प्लस में 7 और ए में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं।

गौरतलब है कि भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय बल्लेबाज का स्थान फिर हासिल करने की कवायद में आगे बढ़ते हुए बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की नवीनतम एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए।
कोहली अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम द्वारा शीर्ष से हटाए जाने के बाद से दोबारा एकदिवसीय बल्लेबाजों सूची में नंबर एक स्थान हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल में संपन्न तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन की बदौलत दाएं हाथ का यह बल्लेबाज एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल करने के करीब पहुंच गया है।सैंतीस साल के कोहली को तीन मैच में 302 रन बनाने के लिए श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और वह नवीनतम रैंकिंग में दो स्थान के सुधार से टीम के अपने साथी रोहित शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर आ गए।

रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में 146 रन बनाकर रैंकिंग के शीर्ष पर अपनी जगह बरकरार रखी। रोहित शर्मा पिछले हफ्ते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल की चोट का फायदा उठाते हुए नंबर 1 पर पहुंच गए।

