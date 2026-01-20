rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रोहित और कोहली का डिमोशन तय, A+ कॉंट्रेक्ट खत्म करने की ओर BCCI

Advertiesment
हमें फॉलो करें Virat Kohli

WD Sports Desk

, मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (16:54 IST)
रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुबंध में पदावनति करा सकता है। वहीं विराट कोहली जिन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में 240 रन बनाए उनकी भी यही स्थिति हो सकती है।

ऐसा इस कारण हो सकता है क्योंकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब अपने अनुबंध में सिर्फ 3 ही वर्ग रखे हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो अब ए प्लस अनुबंध जिसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मिलती थी अब खत्म होने की कगार पर है। ये दोनों पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि इस कारण दोनों का ए प्लस वर्ग अब खतरे में है। अब दोनों को ए में रखे जाने की मांग बैठक में उठाई जाएगी। गौरतलब है कि खिलाड़ी को ए प्लस में 7 और ए में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं।

गौरतलब है कि भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय बल्लेबाज का स्थान नवीनतम एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचना तय है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैंतीस साल के कोहली को तीन मैच में 302 रन बनाने के लिए श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। कोहली ने लगभग वैसा ही प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्शाया लेकिन रोहित के खेल में बहुत अंतर देखने को मिला। रोहित शर्मा पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे और टीम को शुरुआत में बड़ा स्कोर नहीं दे सके। रोहित शर्मा 3 मैचों में 20 की औसत से 61 रन बना पाए। पूरी सीरीज में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए।
पहले मैच में उन्होंने 29 गेंदो पर 26 रन, दूसरे मैच में उन्होंने 38 गेंदो में 24 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदो में 11 रन बनाए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने भी दिखाई निगाहें, कर सकता है T-20I विश्वकप का बहिष्कार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels