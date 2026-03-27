भारतीय दर्शकों के सामने 9 वनडे खेलेंगे Ro-Ko, दशकों बाद जिम्बाब्वे की मेजबानी

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:45 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:56 IST)
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वर्ष 2026-27 में घरेलू मैदान पर चार देशों के खिलाफ 17 जगहों पर 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खलेंगी।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय पुरुष टीम आगामी 2026-27 सीजन में अपने घरेलू मैदानों पर 17 जगहों पर 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।वनडे मैचों पर निश्चित रूप से सबकी नजर रहेगी क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिग्गज जोड़ी के उन सभी मैचों में खेलने की उम्मीद है। यह दोनों स्टार बल्लेबाज अब केवल वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं।
इसके अलावा भारत वेस्टइंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की मेजबानी भी करेगा।जिम्बाब्वे 2002 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगा। जब उसने द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आखरी बार भारत का दौरा किया था तब भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली थे।
ज़िम्बाब्वे की टीम पूरे 24 साल बाद भारत की सरज़मीं पर कोई द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने उतरेगी। कोलकाता और मुंबई के ऐतिहासिक मैदानों पर ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वनडे मुक़ाबले खेले जाएंगे।इसके अलावा, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक लौटेगी। पिछले साल जून में यहां मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से यहां कोई बड़ा मैच नहीं हुआ। अब 17 अक्तूबर को कैरेबियाई टीम और 16 दिसंबर को श्रीलंकाई टीम के ख़िलाफ़ होने वाले मैचों से इस मैदान की वापसी होगी।
भारत का 2026-27 वनडे घरेलू कार्यक्रम
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ तीन वनडे: तिरुवनंतपुरम (27 सितंबर), गुवाहाटी (30 सितंबर), न्यू चंडीगढ़ (3 अक्टूबर)
श्रीलंका के ख़िलाफ़ तीन वनडे: दिल्ली (13 दिसंबर), बेंगलुरु (16 दिसंबर), अहमदाबाद (19 दिसंबर)
ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तीन वनडे: कोलकाता (3 जनवरी), हैदराबाद (6 जनवरी), मुंबई (9 जनवरी)