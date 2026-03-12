IPL 2026 के पहलै मैच के लिए विराट कोहली ने बहाया पसीना (Video)

विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आने वाले 19वें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी है, जो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस स्टार खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नए सीजन की तैयारी के लिए नेट्स में ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं।







The run machine looks well oiled!



Let’s start #IPL2026 already #PlayBold #RCB pic.twitter.com/lrYhQvnPiP — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 11, 2026 इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में, कोहली को इनडोर नेट्स में कड़ी मेहनत करते और अपनी तैयारी के हिस्से के तौर पर गेंद को सफाई से मारते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन दिया, “आईपीएल 2026” और साथ में एक सैंडक्लॉक इमोटिकॉन भी लगाया।



39 साल के कोहली यूनाइटेड किंगडम में एक इनडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रैक्टिस करते हुए अच्छे टच में दिखे, उन्होंने सेशन के दौरान कई दमदार शॉट खेले।इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में, कोहली को इनडोर नेट्स में कड़ी मेहनत करते और अपनी तैयारी के हिस्से के तौर पर गेंद को सफाई से मारते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन दिया, “आईपीएल 2026” और साथ में एक सैंडक्लॉक इमोटिकॉन भी लगाया।



Seasons. Team. legendary name.



From a promising youngster in to an irreplaceable icon of the franchise. #OnThisDay 18 years ago, we signed Virat Kohli through the U-19 Player Draft at the first ever #IPLAuction.



Years later, the journey continues… pic.twitter.com/Xn3QVZlG45 — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 11, 2026 एक ट्रिब्यूट पोस्ट शेयर करते हुए, आरसीबी ने लिखा, “19 सीजन, 1 टीम, 1 महान नाम। 2008 में एक होनहार युवा खिलाड़ी से फ्रेंचाइजी के एक ऐसे आइकॉन तक जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस दिन 18 साल पहले, हमने विराट कोहली को पहले आईपीएल ऑक्शन में अंडर-19 प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए साइन किया था। सालों बाद भी, यह सफर उसी जुनून, उसी वफादारी और उसी किंग के साथ जारी है जो हर तरह से प्रेरणा देता है।”



आरसीबी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेनिंग क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने लंबे समय के स्टार बैटर की तारीफ की। वीडियो पोस्ट करते हुए, फ्रेंचाइजी ने लिखा, “रन मशीन अच्छी लग रही है। चलो आईपीएल 2026 अभी शुरू करते हैं।” बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी ने कोहली के लिए भी एक खास उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने बुधवार को टीम के साथ 18 साल पूरे किए और अब वह टीम के साथ अपना 19वां आईपीएल सीजन खेलने वाले हैं।एक ट्रिब्यूट पोस्ट शेयर करते हुए, आरसीबी ने लिखा, “19 सीजन, 1 टीम, 1 महान नाम। 2008 में एक होनहार युवा खिलाड़ी से फ्रेंचाइजी के एक ऐसे आइकॉन तक जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस दिन 18 साल पहले, हमने विराट कोहली को पहले आईपीएल ऑक्शन में अंडर-19 प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए साइन किया था। सालों बाद भी, यह सफर उसी जुनून, उसी वफादारी और उसी किंग के साथ जारी है जो हर तरह से प्रेरणा देता है।”

कोहली ने 2025 में आईपीएल टाइटल के लिए आरसीबी के लंबे इंतजार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। वह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 15 पारियों में 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए। फाइनल में, आरसीबी ने 191 रन के टोटल का सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद पंजाब किंग्स को छह रन से हराया। कोहली ने खिताबी मुकाबले में अपनी टीम के लिए 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर टॉप स्कोर किया।





कोहली तब से इंटरनेशनल क्रिकेट के दो फॉर्मेट से दूर हैं। भारत के पूर्व कप्तान ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद अपने टी20 करियर को अलविदा कह दिया था, जहाँ उन्होंने बारबाडोस में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम को हराया था।वह अब मेन-इन-ब्लू के लिए केवल वनडे फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव हैं।

