विराट कोहली गए महाकाल के दरबार में, इंदौर में शतक की कामना की (Video)

WD Sports Desk

, शनिवार, 17 जनवरी 2026 (12:38 IST)
भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाकाल मंदिर जाकर भस्म आरती की। उन्होंने साथ ही यह मनोकामना की वह रविवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी क्रम को भस्म कर दें और मालवा क्रिकेट प्रेमियों के सामने शतक बनाए।

विराट कोहली ने इस वनडे सीरीज के पहले मैच में 93 तो दूसरे मैच में 23 रन बनाए थे। वह चाहेंगे कि इस बार वह इस सीरीज का और इंदौर के मैदान पर पहला एकदिवसीय शतक जड़ सकें। विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज थे, जिसमें उन्होंने 2 शतक बनाए थे।
विराट कोहली के साथ स्पिनर कुलदीप यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए। कुलदीप यादव को इस सीरीज में खासी सफलता नहीं मिली है, इस कारण वह महाकाल के दरबार में गए। पिछले मैच में वह सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया था और 10 ओवर में 82 रन दिए थे। 2 मैचों में वह सिर्फ 2 विकेट ले पाए हैं।

