विराट कोहली का 52वां वनडे शतक आया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ

WD Sports Desk

, रविवार, 30 नवंबर 2025 (16:25 IST)
INDvsSA विराट कोहली ने 102 गेंदो में मार्को यानसेन की गेंद पर चौका लगाकर अपना 52वां एकदिवसीय शतक बना लिया। विराट कोहली का यह 9 महीने बार इस प्रारुप में शतक है। इससे पहले फरवरी में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया था। 

विराट कोहली ने शतक पूरा होने तक 7 चौके और 5 छक्के लगाकर रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना शतक पूरा कर लिया था। धोनी के शहर रांची में दोनों ही दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

इससे पहले रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक लगाकर फैंस को रोमांचित किया। उन्होंने शुरुआती जीवनदान का फायदा उठाकर 51 गेंद पर 57 रन बनाए। वहीं विराट कोहली ने शतक ही जड़ दिया। यह इस मैदान पर उनका तीसरा शतक है।

यह सिर्फ शतक नहीं ऑस्ट्रेलिया में 2 पारियों पर 0 पर आउट होने के बाद उनका एकदिवसीय संन्यास के कयास लगाने वालों को एक जवाब की तरह है।दिलचस्प बात यह रही कि विराट कोहली ने शतक के बाद धीमे नहीं और तेज खेलना शुरु कर दिया। वह नांद्रे बर्गर की गेंद पर मिड ऑफ पर कॉबिन बॉश के बेहतरीन कैच पर आउट हुए। उन्होंने 120 गेंदो में 135 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए।

