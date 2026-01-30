वॉशिंगटन सुंदर T-20I विश्वकप के लिए फिटनेस की ओर अग्रसर (Video)

Dharma Sangrah

भारतीय ऑलाराउंडर वॉशिंगटन सुंदर जिनकी पैर की पसली में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच के दौरान चोट आ गई थी वह अब धीरे धीरे स्वाथ्य लाभ ले रहे हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वह जल्द ही टी-20 विश्वकप के लिए फिट हो जाएंगे। गौरतलब है कि वॉशिंगटन वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय के दौरान वे साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे।

वॉशिंगटन सुंदर अगर पूर्ण रुप से फिटनेस टेस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो वह जल्द ही टी-20 विश्वकप के लिए फिट घोषित हो जाएंगे। उनके साथ ही तिलक वर्मा भी ग्रोइन इंजुरी से जूझ रहे हैं लेकिन उनकी फिटनेस पर ताजा रिपोर्ट का सभी को इंतजार है।
T-20I विश्वकप  के लिए भारतीय टीम :- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और इशान किशन (विकेटकीपर)



