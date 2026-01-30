वॉशिंगटन सुंदर T-20I विश्वकप के लिए फिटनेस की ओर अग्रसर (Video)

T-20I विश्वकप के लिए भारतीय टीम :- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और इशान किशन (विकेटकीपर)
Washington Sundar is coming for the T20 World Cup— lokesh logu (@lokiMSD93) January 30, 2026
From rehab floors to World Cup roars
He is fit and ready to join team India in T20 World Cup #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/3AU4FCufTu