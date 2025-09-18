Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






चंद्रपॉल के बेटे के साथ टेस्ट खेलने भारत आएगा कैरिबियाई दल, यह होंगे कप्तान

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज के लिए टीम की घोषणा की

Advertiesment
हमें फॉलो करें West Indies

WD Sports Desk

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (12:45 IST)
वेस्टइंडीज ने दो अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है।यह श्रृंखला रोस्टन चेज की अगुवाई वाली टीम के लिए नए आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में जून-जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद दूसरी श्रृंखला है।

इस सीरीज के लिए वेस्टइडीज ने बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। टीम में टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे की भी वापसी हुई है।

33 वर्षीय इस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप में लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हुए 13.56 की औसत से सबसे अधिक 41 विकेट लिए थे। चंद्रपॉल, जिन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 560 रन बनाए हैं। अथानाजे इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला ड्रॉ कराने वाली वेस्टइंडीज टीम का आखिरी हिस्सा थे।

टीम में बदलाव को लेकर वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने बताया, “टेगनरीन चंद्रपॉल की वापसी हाल के संघर्षों को देखते हुए शीर्ष क्रम में हमारी किस्मत बदलने में मदद करेगी और एलिक अथानाजे को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी ताकत और गुणों के कारण टीम में शामिल किया गया है। खारी को पहली बार हमारे दूसरे स्पिनर के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वहां की परिस्थितियां मददगार होंगी।”
दो अक्टूबर से अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में होगा।(एजेंसी) भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की टीम इस प्रकार है:- रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रिव्स, शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैलाना किया झूठ

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels