बिना एक अर्धशतक के वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीतने के लिए 196 रनों का लक्ष्य रखा

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (20:51 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (20:54 IST)
INDvsWI वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बिना एक अर्धशतक लगाए भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स के एक अहम मुकाबले में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। पहली बार सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे रॉस्टन चेस ने 40 रन बनाए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 2 विेकेट निकाले।

पहले पॉवरप्ले में इंडीज के बल्लेबाजों ने धीमे खेलना जरुरी समझा और बिना विकेट गंवाए 44 रन बनाए। लेकिन मध्यक्रम में भारत को शिमरन हिटमायर और शेरेफेन रदरफोर्ड के विकेट सस्ते में मिले। अंतिम ओवर में इंडीज ने बेतहाशा रन बनाए और जो स्कोर 160- 175 तक लग रहा था वह 195 रनों तक चला गया।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड,जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती

