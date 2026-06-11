चाचा से मिलने गया था खिलाड़ी, अब कंगारू टीम से खेलने का मिला मौका, 60 साल में पहली बार होगा कुछ ऐसा [VIDEO]

60 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में दिखेगा भारत में जन्मा खिलाड़ी, दिल्ली के निखिल चौधरी को मिला मौका

Nikhil Chaudhary Australia Team : क्रिकेट में किस्मत कब और कैसे पलट जाए, इसका ताजा उदाहरण हैं निखिल चौधरी। दिल्ली में जन्मे और पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके निखिल को ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह 60 साल से भी अधिक समय बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले भारत में जन्मे पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे।

निखिल चौधरी का चयन सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास के लिए भी खास है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गुरिंदर संधू और तनवीर संघा जैसे भारतीय मूल के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन भारत में जन्मे किसी पुरुष क्रिकेटर को कंगारू टीम में जगह मिले छह दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। इससे पहले गुजरात में जन्मे लेग स्पिनर रेक्स सेलर्स (Rex Sellars) ने 1964 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। वहीं महिला क्रिकेट में पुणे में जन्मी दिग्गज क्रिकेटर लिसा स्थालेकर (Lisa Sthalekar) ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उन्हें देश की महानतम महिला क्रिकेटरों में गिना जाता है।

ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की अनुपस्थिति में निखिल को टीम में जगह दी है। चयनकर्ताओं का कहना है कि बिग बैश लीग में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें इस मौके का हकदार बनाया है।



NIKHIL CHAUDHARY ADDED TO AUSTRALIAN T20I TEAM FOR BANGLADESH SERIES.



- Nikhil could become the first Indian born to represent Australia in more than 60 years. pic.twitter.com/7Gj4BEEnh7 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 11, 2026

चाचा से मिलने गए, जिंदगी ने बदल दी दिशा निखिल चौधरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 2020 में वह अपने चाचा से मिलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। लेकिन तभी कोरोना महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद हो गईं और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, यहां तक कि पोस्टमैन की नौकरी भी की।

इसी दौरान उन्होंने स्थानीय क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनकी प्रतिभा पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स होप्स की नजर पड़ी, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे-धीरे निखिल ने ग्रेड क्रिकेट, राज्य क्रिकेट और फिर बिग बैश लीग में अपनी पहचान बना ली।

बिग बैश में चमके, चयनकर्ताओं का जीता भरोसा 30 वर्षीय निखिल लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलते हुए उन्होंने बिग बैश लीग के पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन बनाए और टीम के खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई।



Nikhil Chaudhary could become the first Indian Born man to play for Australia in more than 60 years. pic.twitter.com/8YmRg0YAlC — (@Rolex8170) June 11, 2026

राष्ट्रीय चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने कहा कि निखिल लंबे समय से चयनकर्ताओं की नजर में थे और बांग्लादेश दौरा उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगा।

भारत में खेल चुके हैं घरेलू क्रिकेट निखिल का जन्म 4 मई 1996 को दिल्ली में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वह पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट जगत में यह भी चर्चा है कि वह अपने शुरुआती दिनों में शुभमन गिल के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं।

बिना नागरिकता के भी खेल सकेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए दिलचस्प बात यह है कि निखिल अभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हैं। हालांकि उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है और वह पांच साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ICC के नियमों के अनुसार वह ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह पात्र हैं।

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 17 जून से शुरू होगी। क्रिकेट प्रशंसकों की नजर अब इस बात पर होगी कि क्या दिल्ली में जन्मा यह खिलाड़ी कंगारू टीम की जर्सी पहनकर इतिहास रच पाता है या नहीं।





Australia T20I squad: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Nikhil Chaudhary, Cooper Connolly, Tim David, Joel Davies, Nathan Ellis, Cameron Green, Aaron Hardie, Travis Head, Josh Inglis, Spencer Johnson, Matthew Kuhnemann, Riley Meredith, Josh Philippe, Matthew Renshaw, Adam Zampa.