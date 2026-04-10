राजस्थान का छोरा बना कोलकाता का काल! कौन है मुकुल चौधरी जिसने छीन ली जीत, जस्टिन लैंगर की भविष्यवाणी होगी सच?

उन्होंने अंडर-19 में यूपी के खिलाफ एक लो-स्कोरिंग मैच का जिक्र करते हुए कहा कि उसी मैच में उनके प्रदर्शन से उनके कोच को भरोसा हो गया था कि वह आगे बड़ा करेंगे। अपनी मैच जिताऊ पारी पर बात करते हुए मुकुल ने कहा कि वह इसे भगवान का दिया मौका मानते हैं और दबाव को अवसर की तरह लेते हैं। उनका लक्ष्य अंत तक बल्लेबाजी करने का था। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती दो मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाने के बाद इस मैच का पहला छक्का उनके लिए खास था। उनके मुताबिक, वह पहले से जानते थे कि हर ओवर में एक गेंद जरूर उनके मुताबिक आएगी और उसी का इंतजार करते हुए उन्होंने बड़े शॉट खेले। बचपन से ही उन्हें छक्के लगाना पसंद है और यही उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है।