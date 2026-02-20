Festival Posters

क्या IPL की तरह अब इस लीग से भी अलग होंगे पाकिस्तान खिलाड़ी? रिपोर्ट देख मचा बवाल

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (17:35 IST)
इंग्लैंड की प्रमुख क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' (The Hundred) में आगामी नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा विवाद उभर कर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन टीमों में भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) के मालिकों की हिस्सेदारी है, वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी। यह दावा बीबीसी की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें इसे एक "अलिखित नियम" के रूप में बताया गया है। इस मुद्दे पर बहस बढ़ रही है क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और अन्य क्रिकेट संगठन समान अवसर और भेदभाव-विरोधी नीतियों पर जोर दे रहे हैं।
 
IPL मालिकों की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करेंगी
 
'द हंड्रेड' के आठ में से चार टीमों में आईपीएल मालिकों की हिस्सेदारी हो चुकी है, जिनमें मैनचेस्टर सुपर जाएंट्स, एमआई लंदन, साउदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स शामिल हैं (Manchester Super Giants, MI London, Southern Brave, and SunRisers Leeds) । इन टीमों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली न लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर 2009 के बाद से प्रतिबंध लगा हुआ है, और यही स्थिति अन्य टी20 लीगों में भी देखी गई है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की SA20 और यूएई की ILT20, जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली।
 
 
‘द हंड्रेड’ की आठ में से चार फ्रेंचाइजियों में अब आईपीएल मालिकों की हिस्सेदारी है। यह नया निवेश ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुका है, जिसके बाद टीमों की नीतियों और रणनीतियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ‘द हंड्रेड’ दुनिया भर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का स्वागत करता है। बोर्ड को उम्मीद है कि सभी आठ टीमें वैश्विक विविधता को दर्शाएंगी। साथ ही बताया गया कि इस बार नीलामी के लिए 18 देशों के लगभग 1000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के 50 से ज्यादा खिलाड़ी लंबी सूची में शामिल हैं।
 
जेम्स शेरिडन का बयान
 
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के डिप्टी चेयर जेम्स शेरिडन ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उनका पूरा फोकस मजबूत टीम तैयार करने पर है। उनके मुताबिक, “हमारी बातचीत सिर्फ इस बात पर हुई है कि दो सबसे बेहतरीन स्क्वॉड कैसे चुने जाएं, ताकि दोनों प्रतियोगिताओं में जीत का सबसे अच्छा मौका मिल सके।”
 
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी
 
पिछले सीजन में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने ‘द हंड्रेड’ में हिस्सा लिया था। वह सीजन नए निवेशकों के आने से पहले का आखिरी संस्करण था। अब जबकि नई संरचना लागू हो चुकी है, नीलामी से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
 

