विवादों के बीच RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल ने की गुपचुप शादी, देखें Video

Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:50 IST)
Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (13:58 IST)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) ने कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता पुंडीर (Shweta Pundir) से चुपचाप शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के नोएडा में बेहद निजी समारोह में सात फेरे लिए। शादी में केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए।
बताया जा रहा है कि यह समारोह काफी सादगी से आयोजित किया गया था। शादी में न तो कोई बड़ी सजावट की गई और न ही क्रिकेट जगत की किसी बड़ी हस्ती के शामिल होने की खबर सामने आई है।
हालांकि दयाल ने अभी तक अपने सोशल मीडिया पर शादी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन श्वेता पुंडीर ने इंस्टाग्राम पर दोनों का एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद यह खबर सार्वजनिक हो गई।
कौन हैं श्वेता पुंडीर?
श्वेता पुंडीर दिल्ली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 5.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स लीग में ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं।
विवादों के बीच हुई शादी
यश दयाल इस समय दो अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर कई साल तक शोषण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ था।
इसके अलावा जयपुर की एक नाबालिग महिला क्रिकेटर ने भी आरोप लगाया कि दयाल ने 2023 में उसके करियर में मदद करने का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के बाद जयपुर के सांगानेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इन मामलों में अदालत में सुनवाई जारी है। जनवरी 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने दयाल को अग्रिम जमानत देकर अंतरिम राहत दी थी।
क्रिकेट करियर
28 वर्षीय यश दयाल फिलहाल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं। फ्रेंचाइजी ने उन्हें पिछले सीजन से पहले 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।
दयाल ने 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ आईपीएल में डेब्यू किया था और उसी साल टीम के साथ खिताब भी जीता था। 2023 में वह तब चर्चा में आए जब कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने उनके एक ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए थे।
2024 में उन्हें भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार टीम इंडिया में चुना गया था, हालांकि अभी तक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इन विवादों के बीच यश दयाल का क्रिकेट करियर और आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन किस दिशा में जाता है।