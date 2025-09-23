Hanuman Chalisa

महान अंपायर डिकी बर्ड का निधन, यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने दी श्रद्धांजली

Dicke Bird

WD Sports Desk

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (18:36 IST)
महान इंग्लिश अंपायर डिकी बर्ड का मंगलवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।अपने दो दशकों से ज्यादा लंबे अंपायरिंग करियर में, बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें पहले तीन पुरुष वनडे विश्व कप फाइनल भी शामिल हैं।यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने एक बयान में कहा, "डिकी बर्ड ने एक अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में एक शानदार करियर का आनंद लिया और खेल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अंपायर के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया।"

"अपने शानदार करियर में, उन्होंने 66 टेस्ट मैचों और 69 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की, जिसमें तीन विश्व कप फाइनल भी शामिल हैं - अपनी ईमानदारी, हास्य और बेबाक शैली के लिए खिलाड़ियों और प्रशंसकों, दोनों की प्रशंसा अर्जित की।

"वह यॉर्कशायर क्रिकेट का पर्याय हैं, जहां वह सबसे वफ़ादार समर्थकों में से एक रहे हैं। 2014 में, उन्हें यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस पद को उन्होंने गर्व और विशिष्टता के साथ निभाया।''
बर्ड ने इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर के लिए खेला, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने घरेलू करियर में, बर्ड ने 93 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें 3314 रन बनाए, और 1973 में अपने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग करियर की शुरुआत करने से पहले 2 लिस्ट ए मैच भी खेले।उन्होंने 1996 में संन्यास ले लिया, और आखिरी बार भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में अंपायरिंग की थी, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने पदार्पण किया था।(एजेंसी)

