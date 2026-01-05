इस वर्ष के व्रत-त्योहार (2026)

दिऩांक प्रमुख त्योहार अन्य त्योहार हिंदी माह पक्ष तिथि

1 जनवरी ईस्वी नववर्ष 2026 प्रारंभ प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत पौष शुक्ल त्रयोदशी (13)

2 जनवरी व्रत की पूर्णिमा पौष शुक्ल चतुर्दशी (14)

3 जनवरी माघ स्ना.व्र.नि.प्रा., शाकंभरी यात्रा स.,स्ना.दा.पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा, हजरात अली जन्म., सावित्री फुले ज. पौष शुक्ल पूर्णिमा (15)

4 जनवरी पोडषकारण व्रता., पुष्य नक्षत्र (शाम 5.13 से) प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ, लुई ब्रेल ज. माघ कृष्ण एकम (1)

5 जनवरी परमहंस योगानंद जयंती पुष्य नक्षत्र (दिन 4.21 तक) माघ कृष्ण द्वितीया (2)

6 जनवरी संकष्टी गणेश चतुर्थी (चंद्रो.रा. 8.25) तिल-संकटा चौथ, गुरु गोकुलदास जयंती माघ कृष्ण तृतीया (3)

7 जनवरी राजिम भक्तिन माता ज. माघ कृष्ण चतुर्थी (4)

8 जनवरी माघ कृष्ण पंचमी (5)

9 जनवरी माघ कृष्ण षष्ठी (6)

10 जनवरी स्वामी रामानंदाचार्य जयंती विश्‍व हिन्दी दिवस माघ कृष्ण सप्तमी (7)

11 जनवरी लालबहादुर शास्त्री पुण्य. 11-17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह माघ कृष्ण अष्टमी (8)

12 जनवरी महर्षि महेश योगी, भीष्म पितामह जयंती विवेकानंद ज., महेश योगी ज. माघ कृष्ण नवमी (9)

13 जनवरी लोहड़ी उत्सव माघ कृष्ण दशमी (10)

14 जनवरी मकर संक्रांति, पोंगल षटतिला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी (11)

15 जनवरी मकर संक्रांति स्नान, तिल द्वादशी, खरमास स. सौर माघ प्रारंभ, थल सेना दिवस, बरमान मेला माघ कृष्ण द्वादशी (12)

16 जनवरी प्रदोष व्रत, मेरू तेरस शिव चर्तुदशी माघ कृष्ण त्रयोदशी (13)

17 जनवरी भ. ऋषभनाथ/आदिनाथ निर्वाणोत्सव माघ कृष्ण चतुर्दशी (14)

18 जनवरी मौनी अमावस्या, स्ना.दा. श्रा. अमावस्या गहोई दिवस माघ कृष्ण अमावस्या (15)

19 जनवरी गुप्त नवरात्रि प्रा. ओशो महोत्सव माघ शुक्ल एकम (1)

20 जनवरी चंद्रदर्शन पंचक (रात्रि 1.36 से) माघ शुक्ल द्वितीया (2)

21 जनवरी पंचक, सावान मा. प्रा. हेमू कालाणी दिवस माघ शुक्ल तृतीया (3)

22 जनवरी पंचक, विनायकी चतुर्थी वरद, तिलकुंद चतुर्थी, भ. विमलनाथ ज. माघ शुक्ल चतुर्थी (4)

23 जनवरी बसंत पंचमी, पंचक, सरस्वती प्रकटोत्सव तक्षक पूजा, निराला ज., सुभाषचंद्र बोस जयंती माघ शुक्ल पंचमी (5)

24 जनवरी पंचक, भ. देवनारायण ज. शीतला षष्ठी माघ शुक्ल षष्ठी (6)

25 जनवरी मां नर्मदा जयंती, रथ, अचला सप्तमी संत महादेव ज., पंचक (दिन 11.54 तक) माघ शुक्ल सप्तमी (7)

26 जनवरी भीष्माष्टमी, भीष्म तर्पण गणतंत्र दिवस माघ शुक्ल अष्टमी (8)

27 जनवरी महानंदा नवमी, गुप्त नवरात्रि नवमी दादा धनीराम पुण्य. माघ शुक्ल नवमी (9)

28 जनवरी संत भाकरे महा. जन्म., रोहिणी व्रत लाला लाजपतराय जयंती माघ शुक्ल दशमी (10)

29 जनवरी जया (अजा) एकादशी भीष्म एकादशी माघ शुक्ल एकादशी (11)

30 जनवरी तिल, भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत गांधी पुण्य.,कुष्ठ रोग नि.दि., शहीद स्मृति दि. माघ शुक्ल द्वादशी (12)