Lohri festival 2026: लोहड़ी 2026 पूजा विधि, महत्वपूर्ण उपाय और ध्यान रखने योग्य बातें

WD Feature Desk

, सोमवार, 12 जनवरी 2026 (17:05 IST)
Lohri pooja method: लोहड़ी एक महत्वपूर्ण पंजाबी त्योहार है, जो भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। लोहड़ी 2026 में 13 जनवरी को मनाई जाएगी। यह सर्दियों के अंत का प्रतीक है। लोहड़ी का त्यौहार खासकर मकर संक्रांति से पहले मनाया जाता है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है। यह त्योहार फसल की कटाई और खुशियों के स्वागत का प्रतीक है। लोग इस दिन पारंपरिक रीतियों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं और आग के चारों ओर नृत्य करते हुए खुशियां मनाते हैं।ALSO READ: जनवरी में मकर संक्रांति के साथ पोंगल, लोहड़ी, भोगी पंडिगाई, मकरविलक्कु और माघ बिहु का महत्व
 
लोहड़ी का पर्व मुख्य रूप से सूर्य देवता और अग्नि देवता की पूजा का पर्व होता है। हालांकि यह पंजाबी संस्कृति और अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु इसमें विभिन्न देवताओं की पूजा के पीछे प्रतीकात्मक अर्थ और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। 
 
पूजा की मुख्य सामग्री और विधि:
 
अर्पण: लोहड़ी पूजा से संबंधित अग्नि देवता के पूजन में तिल डालना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तिल की खुशबू देवताओं तक पहुंचती है। आग को प्रकृति शुद्धता और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 
 
पूजा: अग्नि में तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और पिन्ढी डालकर सूर्य देवता और लोहड़ी देवी की पूजा की जाती है।
 
परिक्रमा: लोग अग्नि के चारों ओर सात बार परिक्रमा करते हैं, पूजा के दौरान, लोग एक-दूसरे को खुशियां और समृद्धि की शुभकामनाएं देते हैं और सुख-समृद्धि की प्रार्थना या कामना करते हैं।
 
प्रसाद: पूजा के बाद तिल, गुड़, गजक और मूंगफली को 'प्रसाद' के रूप में बांटा जाता है।
 
लोहड़ी 2026 के लिए खास उपाय: 
 
लोहड़ी के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाने में मदद करते हैं:
 
* अग्नि में तिल और गुड़ डालें: यह आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है।
 
तिल खाने का महत्व: तिल और गुड़ खाना शरीर को गर्मी प्रदान करता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है।
 
* घर के आंगन में लोहड़ी जलाना: घर में बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन लोहड़ी जलाना शुभ माना जाता है।ALSO READ: लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?
 
लोहड़ी पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें:
 
1. अच्छी भावना से पूजा करें: लोहड़ी की पूजा को पूरे श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, ताकि देवी-देवता की कृपा प्राप्त हो।
 
2. संस्कारों का पालन करें: लोहड़ी के दिन परिवार और समुदाय के साथ मिलकर सामूहिक पूजा करना विशेष लाभकारी होता है।
 
3. लोहड़ी के गीत: पंजाबी लोक संगीत और नृत्य लोहड़ी की खुशी को और भी बढ़ा देते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: लोहड़ी पर्व की 10 दिलचस्प बातें
 

