इस वीकेंड कहां जाएं? इंदौर और भोपाल के पास एक दिवसीय ट्रिप के लिए बेहतरीन खूबसूरत जगहें

गर्मी हो या बारिश का सुहावना मौसम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिजनेस हब इंदौर के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां वीकेंड पर हर कोई घूमना पसंद करता है। यदि आप इंदौर, भोपाल या इनके नजदीकी क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये पर्यटन स्थल आपके लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होंगे क्योंकि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेकर आप महज एक ही दिन में आसानी से अपने घर वापस लौट सकते हैं।

इंदौर के आसपास घूमने के बेस्ट स्थान इंदौर (Indore) के आसपास प्रकृति, एडवेंचर और इतिहास का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि आप एक दिन में ही कई शानदार जगहों की सैर करके लौट सकते हैं। यहाँ 5 सबसे खूबसूरत जगहें दी गई हैं, जहाँ आप सुबह जाकर शाम तक आसानी से वापस आ सकते हैं:

1. मांडू या मांडवगढ़ (Mandu)- इतिहास और रोमांस का शहर दूरी: इंदौर से लगभग 90 किमी। क्यों जाएं: विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा मांडू बारिश और ठंड के मौसम में स्वर्ग जैसा नजर आता है। यहाँ का जहाज महल, रानी रूपमती का महल और हिंडोला महल वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। पहाड़ियों से दिखने वाली नर्मदा घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत होता है।

समय: इंदौर से गाड़ी से जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। पूरा दिन बिताने के लिए यह बेस्ट जगह है।

2. पातालपानी जलप्रपात और टंट्या भील सफारी (Patalpani Waterfall) दूरी: इंदौर से लगभग 35 किमी (महू के पास)।

क्यों जाएं: यह इंदौर का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत झरना है, जो लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसके चारों तरफ घने जंगल और गहरी घाटियाँ हैं। यहाँ का रेलवे ट्रैक और हरियाली इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाते हैं।

समय: यहाँ पहुंचने में केवल 1 घंटा लगता है। आप आधे दिन में यहाँ घूमकर लौट सकते हैं। (नोट: बारिश के मौसम में झरने के बहुत पास जाने से बचें)।

3. रालामंडल अभयारण्य (Ralamandal Wildlife Sanctuary)– प्रकृति और ट्रैकिंग दूरी: इंदौर शहर से महज 12 से 15 किमी।

क्यों जाएं: अगर आप शहर के बिल्कुल पास प्रकृति के बीच वक्त बिताना चाहते हैं, तो यह सबसे सही जगह है। यह एक छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ आप ट्रेकिंग करके पहाड़ी की चोटी पर बने प्राचीन शिकारगाह (वॉच टॉवर) तक जा सकते हैं। यहाँ हिरण, नीलगाय और कई तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं।

समय: सुबह के समय यहाँ जाना सबसे अच्छा रहता है। 3-4 घंटे में आप आसानी से घूमकर वापस आ सकते हैं।

4. जाम गेट (Jam Gate)– मालवा का प्रवेश द्वार दूरी: इंदौर से लगभग 55 किमी (महू-मंडलेश्वर मार्ग पर)।

क्यों जाएं: यह एक ऐतिहासिक द्वार है जिसे कभी मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यह जगह पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से नीचे की वादियों और घुमावदार रास्तों का नजारा बेहद अद्भुत दिखता है। खासकर सुबह के समय यहाँ बादलों और कोहरे का खूबसूरत नजारा (Foggy view) देखने को मिलता है।

समय: इंदौर से यहाँ पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ सनराइज (सूर्योदय) देखना एक बहुत ही शानदार अनुभव है।

5. चोरल डैम (Choral Dam)– शांत और सुंदर जलाशय दूरी: इंदौर से लगभग 45 किमी (खंडवा रोड पर)। क्यों जाएं: चोरल नदी के बैकवाटर पर बना यह डैम चारों तरफ से छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का शांत और साफ पानी मन को सुकून देता है। यहाँ मध्य प्रदेश पर्यटन (MP Tourism) का रिसॉर्ट भी है, जहाँ आप बोटिंग और अन्य एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं।

समय: यहाँ पहुंचने में सवा घंटा लगता है। दोपहर और शाम का वक्त बिताने के लिए यह जगह सबसे बेहतरीन है।

सुझाव: अगर आपको फोटोग्राफी, इतिहास और पुरानी इमारतें पसंद हैं, तो मांडू जाएं। अगर आप झरने, हरियाली और लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं, तो जाम गेट या पातालपानी का रुख करें।

इसके अलावा आप चाहें तो ओंकारेश्वर, उज्जैन, महेश्वर, नेपावर, जानापावा, गंगा महादेव मंदिर और देवास घूमने का प्लान भी बना सकते हैं।

भोपाल के आसपास घूमने की 5 खास जगहें भोपाल के आसपास एक दिन (One-day trip) में घूमकर वापस आने के लिए 5 बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जगहें नीचे दी गई हैं। ये सभी जगहें प्रकृति, इतिहास और शांति का शानदार मिश्रण हैं।

1. भोजपुर (Bhojpur)– ऐतिहासिक और धार्मिक दूरी: भोपाल से लगभग 28 किमी। क्यों जाएं: यहाँ राजा भोज द्वारा बनवाया गया अधूरा लेकिन भव्य भोजेश्वर शिव मंदिर है। इसमें स्थित विशाल शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। मंदिर के पास ही बेतवा नदी बहती है, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देती है।

समय: यहाँ पहुंचने में करीब 45 मिनट लगते हैं। आप 2-3 घंटे में इसे आराम से घूम सकते हैं।

2. भीमबेटका की गुफाएं (Bhimbetka Caves)– विश्व धरोहर दूरी: भोपाल से लगभग 45 किमी (भोजपुर के रास्ते में ही आगे)।

क्यों जाएं: यह एक यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल (Prehistoric era) के आदिमानवों द्वारा बनाए गए पत्थरों पर शैलचित्र (Rock Paintings) देखने को मिलते हैं, जो हजारों साल पुराने हैं। घने जंगलों और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच यह जगह बेहद शांत और सुंदर है।

समय: भोजपुर और भीमबेटका को एक ही दिन में एक साथ कवर किया जा सकता है। 3. सांची (Sanchi)– शांति और वास्तुकला दूरी: भोपाल से लगभग 48 किमी।

क्यों जाएं: बौद्ध धर्म का यह प्रसिद्ध केंद्र भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सांची स्तूप, उसकी नक्काशी और वहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। इतिहास और शांति पसंद करने वालों के लिए यह परफेक्ट जगह है।

समय: भोपाल से सवा घंटे का रास्ता है। आधे दिन में पूरा सांची स्तूप परिसर घूमा जा सकता है।

4. समरधा / केरवा डैम और ईको टूरिज्म (Kerwa & Samardha) दूरी: भोपाल शहर से महज 15 से 25 किमी। क्यों जाएं: अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर शुद्ध प्रकृति के बीच जाना चाहते हैं, तो केरवा डैम या समरधा जा सकते हैं। मानसून और ठंड के मौसम में यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। केरवा में आप ज़िपलाइन जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं, वहीं समरधा ईको-टूरिज्म स्पॉट ट्रेकिंग और पिकनिक के लिए बेहतरीन है।

समय: सुबह जाकर शाम तक आराम से वापस आ सकते हैं। 5. हलाली डैम (Halali Dam)– पिकनिक स्पॉट दूरी: भोपाल से लगभग 40 किमी (सांची के रास्ते के पास)।

क्यों जाएं: यह भोपाल के लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। हलाली नदी पर बने इस जलाशय का बैकवाटर बहुत विशाल और खूबसूरत दिखता है। यहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच सूर्यास्त (Sunset) देखना यहाँ बेहद खूबसूरत अनुभव होता है।

समय: दोपहर में जाकर शाम का वक्त बिताने के लिए यह जगह सबसे अच्छी है। सुझाव: अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो एक दिन में भोजपुर और भीमबेटका का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा।

वहीं अगर आप पानी और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो केरवा या हलाली डैम चुन सकते हैं।

इसके अलावा आप चाहें तो नर्मदापुरम, विदिशा और सलकनपुर धाम भी जा सकते हैं।