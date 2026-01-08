Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






73 साल के BJP विधायक देवेंद्र जैन ने 30 साल के महाआर्यमन सिंधिया के छुए पैर, वीडियो वायरल

Advertiesment
हमें फॉलो करें BJP MLA Devendra Jain touched the feet of Mahaaryaman Scindia

भोपाल ब्यूरो

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (15:18 IST)
मध्यप्रदेश की सियासत में महाराज के नाम से पहचाने वाले ज्योतिरादित्य सि्ंधिया के समर्थक अपने आका को खुश करने का कोई भी मौका नही्ं छोड़ते है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र शिवपुरी से आने वाले भाजपा विधायक देवेंद्र जैन ने तो चाटुकारिता की सभी सीमाएं तोड़ दी है। भाजपा के सीनियर नेता देंवेंद्र जैन ने 5 जनवरी को अपने 73 वें जन्मदिन समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का मंच पर ही पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि महाआर्यमन सिंधिया पिछले दिनों शिवपुरी प्रवास पर थे और उसी दौरान देवेंद्र जैन के जन्मदिन समाहोर में पहुंचे थे।
 
वायरल वीडियो में भाजपा विधायक देवेंद्र जैन अपने ही जन्मदिन समारोह के दौरान एमपीसीए अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 30 वर्षी पुत्र महाआर्यमन सिंधिया के पैर छूते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा विधायक देवेंद्र जैन महाआर्यमन सिंधिया से उम्र में करीब 43 साल बड़े है, ऐसे में 30 साल छोटे युवा का पैर छूने को लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट किए  जा रहे हैं। 
 
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे सिंधिया घराने के प्रभाव की राजनीति से जोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा और संघ में संस्कार और रीढ़ की हड्डी दोनों ही कमजोर होती है। वहीं सोशल मीडिया पर प्रो इलहाबादी नाम के यूजर ने लिखा कि कभी भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता था, आज वंश और सत्ता। 70 साल का  विधायक देवेंद्र जैन ने 30 साल के सिंधिया के परै छू रहे है। यह सम्मान नहीं, मजबूरी है। संस्कार नहीं, समर्पण की राजनीति। वहीं नितेंद्र शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े।  
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिग्विजय सिंह ने की भागीरथपुरा कांड की न्यायिक जांच की मांग, RSS कार्यालय जाने पर इंदौर कलेक्टर को जीतू पटवारी ने चेताया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels