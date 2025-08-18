janma asthmi

राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत एएसपी अंजना तिवारी

महामहिम राज्यपाल ने भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (12:10 IST)
ASP Anjana Tiwari awarded: इंदौर में पुलिस महकमे अलग-अलग भूमिकाओं में पदस्थ रही चुकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी (ASP Anjana Tiwari) को 15 अगस्त को भोपाल में ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक (Police Medal) से अलंकृत किया।
 
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी किया सम्मानित : अलंकरण समारोह के अगले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें प्रशंसा पत्र देखकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।ALSO READ: मध्यप्रदेश में पुलिस की नई इमरजेंसी सर्विस डायल-112 शुरू, जानें क्या और क्यों है खास Dial-112?
 
1998 बैच की राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अंजना इन दिनों जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। वे इंदौर में 2 बार डीसीपी ट्रैफिक, एडिशनल एसपी ट्रैफिक, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एएसपी मुख्यालय, एसपी फायर सर्विसेज और उपसेनानी 15वीं बटालियन के पद पर पदस्थ रही हैं।
 
