राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत एएसपी अंजना तिवारी

ASP Anjana Tiwari awarded: इंदौर में पुलिस महकमे अलग-अलग भूमिकाओं में पदस्थ रही चुकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी (ASP Anjana Tiwari) को 15 अगस्त को भोपाल में ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक (Police Medal) से अलंकृत किया।