मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त, 16 नक्सलियों का सरेंडर, शाह की डेडलाइन से पहले MMC ज़ोन नक्सल मुक्त

Balaghat district of Madhya Pradesh is Naxal free

विकास सिंह

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (13:33 IST)
मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सली मुक्त हो गया है। आज जिले के लांजी के देवरबेली में चार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें बाालाघाट जिले में मोस्ट वांटेड नक्सली दीपक के साथ उसके चार साथियों ने सरेंडJ किया है। वहीं इससे पहले बालाघाट से सटे छत्तीगढ़ के खैरागढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं रविवार को बालाघाट में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था।  

मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा के मुताबिक दो दिन पहले बालाघाट में हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए थे। आज बचे हुए दर्जन भर  नक्ससली अपने नेता रामदेर के साथ छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके साथ ही उम्मीद है कि अब एमएमसी ज़ोन लगभग नक्सल-मुक्त हो चुका है। गौरतलब है कि रविवार को बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दस हार्डकोर, सशस्त्र और वर्दीधारी नक्सलियों ने  AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे आधुनिक हाथियरों के  साथ आत्मसमर्पण किया था। इन सभी नक्सलियों पर विभिन्न राज्यों में कुल दो करोड़ छत्तीस लाख रुपये का इनाम घोषित था।
 
नक्सलियों का आत्मसमर्पण--प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि मंडला–बालाघाट के सीमावर्ती क्षेत्र और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों को लगभग सशस्त्र नक्सली गतिविधियों से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सटीक इंटेलिजेंस, रणनीतिक सर्चिंग एवं लगातार जारी नक्सल विरोधी अभियानों और स्थानीय समुदाय के बढ़ते विश्वास के परिणामस्वरूप नक्सली गतिविधियाँ लगातार सिमट रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रदेश को नक्सलवाद-मुक्त बनाने का लक्ष्य तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। वहीं बालाघाट जिले के एसपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक जिलाा अब लगभग नक्सली मुक्त हो चुका है। 
 
इससे पहले 1 नवंबर 2025 को भी महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (एम.एम.सी.) जोन की एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली-सुनीता पिता बिसरू ओयाम, निवासी गोमवेटा (छत्तीसगढ़) ने बालाघाट जिले में इंसास राइफल तथा हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। वह मलाजखंड–दर्रेकसा दलम में एसीएम थी और मध्यप्रदेश, गोंदिया एवं राजनांदगांव डिविजन में सक्रिय थी। सुनीता पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में कुल 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था।हाल के महीनों में मध्यप्रदेश में सुरक्षा बलों का दबाव लगातार प्रभावी रहा है। महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे पहले ही अपने दस सशस्त्र साथियों के साथ समर्पण कर चुके हैं, जिससे इस क्षेत्र में नक्सलियों का आधार और भी कमजोर हुआ है।
 
वर्ष 2025 में अब तक बालाघाट जोन में सुरक्षा बलों ने सर्वाधिक दस हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ों में ढेर किया है, जिन पर रुपए 1 करोड़ 86 लाख का इनाम घोषित था। प्रदेश पुलिस के बढ़ते दबाव के परिणामस्वरूप हाल ही में MMC जोन के लगभग 17 नक्सली सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
 
इन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
1. सुरेन्द्र उर्फ कबीर उर्फ सोमा सोडी
पिता: उंगा सोढी , जाति गोंड, उम्र: 50 वर्ष
निवासी पुलमपाढ, थाना गुल्लापल्ली, जिला सुकमा (छग)
पद: MMC सचिव
इनाम राशि: 62 लाख रुपये
 
2.राकेश ओडी उर्फ मनीष
पिता: समरत ओडी,जाति गोंड, उम्र: 42 वर्ष निवासी ग्राम झंडेपार (बोटेकसा), थाना कोरची, जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र)
पद: स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (SZCM)
इनाम राशि: 62 लाख रुपये
 
3.समर उर्फ समारू उर्फ राजू अतरम
पिता सन्नु, माता सुमरी, जाति गोंड, उम्र: 32 वर्ष निवासी इंड्री, तहसील भैरमगढ़, जिला बीजापुर (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM)
इनाम राशि: 14 लाख रुपये

4.सलीता उर्फ सावित्री अलावा
पिता: लकमु | माता: चिको | जाति: गोंड | उम्र: 26 वर्ष
निवासी: सीनागेलोर, थाना बासागुडा, तहसील हवापल्ली, जिला बीजापुर (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM)
इनाम राशि: 14 लाख रुपये
 
5.विक्रम उर्फ हिडमा वट्टी
पिता: तकमा | माता: पीसे | जाति: गोंड | उम्र: 30 वर्ष
निवासी: मडपे दुल्लोड, थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा (छग)
पद: PM/ACM
इनाम राशि: —14 लाख रुपए
 
6.लालसिंह मरावी उर्फ सींगा उर्फ प्रवीण
पिता: भीमा | माता: उंगी | जाति: गोंड | उम्र: 30 वर्ष
निवासी: छोटे गुडरा, थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा (छग)
पद: सदस्य
इनाम राशि: 14 लाख रुपये
 
7. शिल्पा नुप्पो
पिता: जोगा | माता: भीमे | जाति: गोंड | उम्र: 26 वर्ष
निवासी: बुडिया बड्डुम, थाना बासागुडा, तहसील हवापल्ली, जिला बीजापुर (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM)
इनाम राशि: 14 लाख रुपये
 
8.जरीना उर्फ जोगी मुसाक
पिता: अंदल | माता: कोशी | जाति: गोंड (मुडिया)
निवासी: मुरंगा, थाना गंगलुर, जिला बीजापुर (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM)
इनाम राशि: 14 लाख रुपये

9.जयशीला उर्फ ललिता ओयम
पिता: समलु | माता: देवे | जाति: गोंड | उम्र: 26 वर्ष
निवासी: तरैम, थाना बासागुडा, तहसील हवापल्ली, जिला बीजापुर (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM)
इनाम राशि: 14 लाख रुपये
 
10.नवीन नुप्पो उर्फ हिडमा
पिता: नंगा | माता: बीमे | जाति: गोंड | उम्र: 30 वर्ष
निवासी: बोडकेल, तहसील कोंटा (जगरगुंडा), जिला सुकमा (छग)
पद: एरिया कमेटी मेंबर (ACM) एवं राकेश का गार्ड
इनाम राशि: 14 लाख रुपये
 
 

