भोपाल में मेट्रो युग का आगाज, CM डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी

Bhopal Metro was flagged off by Chief Minister Dr. Mohan Yadav

विकास सिंह

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (18:40 IST)
भोपाल। राजधानी भोपाल की गिनती अब देश में मेट्रो शहर के तौर पर होने लगी है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से राजधानी की पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक सफर भी तय किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सांरग भी मौजूद रहे है।

वहीं मेट्रो में सफर के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि ट्रेन ऐसी चली कि आनंद आ गया। ट्रेन में सफर करने के दौरान भोपाल बेहद खूबसूरत लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो जहां चलती है वहां पर विकास के पंख लग जाते है। एक साल में इंदौंर और भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ होना अद्भुत है, डबल इंजन की भाजपा सरकार का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो शुरु होने से एम्स अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई और राजधानी में मेट्रो का आगाज हुआ।

सुभाष नगर से एम्स तक करीब 7 किलोमीटर के सफर के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अनेक यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि भोपाल में यह  शहरी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सौगात है।मेट्रो प्रारंभ होने से विकास को पंख लग जाते हैं और विकास की नई कहानी शुरू हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी यात्रियों सहित एम्स आने वाले रोगियों और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इंदौर मेट्रो से जुड़ी समस्या को भी केंद्र सरकार हल कर रही है। आवश्यक धनराशि भी प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश में शहरी विकास योजनाओं  में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज ही 262 विकास कार्यों की शुरुआत की गई है।
 

