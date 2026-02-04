Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिना कनेक्शन बिजली विभाग ने विकलांग दंपत्ति को थमा दिया 1.76 लाख का बिल, घर के बाहर बैठाया बंदूकधारी गा्र्ड

Advertiesment
हमें फॉलो करें In Bhopal

भोपाल ब्यूरो

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (17:01 IST)
एमपी अजब है तो सूबे का बिजली विभाग भी गजब का ही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल के एक मामले से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की गजब कार्रवाई सामने आई है। भोपाल के भानपुर इलाके में  अटल नेहरू नगर में बिजली विभाग ने  विकलांग हाजिज सईद के घर  बिना मीटर लगाए ही 1.76 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया। 
 
इतना ही नहीं बिल जमा न होने पर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिया और घर के बाहर एक बंदूकधारी गार्ड तैनात कर दिया ताकि वे पड़ोस से भी बिजली न ले सकें। परिवार का आरोप  है कि बिजली विभाग ने  कभी उनके यहां मीटर लगाया ही नहीं, उलटे लाखों का भारी भरकम बिल थमा दिया। वहीं पूरे मामले पर हंगामा मचाने के बाद बिजली कंपनी का तर्क है परिवार वर्षों से बिना मीटर के आसपास से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहा था, इसलिए उस चालान किया गया है।
 
विकलांग दंपत्ति को पौने दो लाख का बिल थमाने और घर के बाहर गार्ड तैनाती को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेता औऱ नरेल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने बिजली विभाग की  कार्रवाई के विरोध करते हुए घर के बाहर तैनात बंदूकधारी गार्ड को माला पहनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और विकलांगों को अपमानित कर रही है,जबकि बड़े बिल्डरों पर करोड़ों का बकाया होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्यों टल गई SUV Tekton की लॉन्चिंग टली, Kia Seltos, Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara को देगी टक्कर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels