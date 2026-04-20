5 लोगों को थार से रौंदने वाले बेटे के बचाव में भाजपा विधायक की पुलिस को खुली धमकी, करैरा तुम्हारे डैडी का नहीं, बेटा आएगा और चुनाव लड़ेगा

मोहन राज में अहंकारी प्रीतम लोधी के ये बिगड़े बोल सुनिए!



लोगों को थार से कुचलने वाले बेटे पर कार्रवाई हुई तो एसपी और एसडीओपी के लिए बदतमीजी पर उतर आए! अधिकारी औकात में रहें से लेकर अफसरों का भ्रष्टाचार तक गिना दिया!



विधायक लोधी यदि अफसर भ्रष्ट हैं तो आपकी सरकार ने क्या किया?… pic.twitter.com/8MD4H4OyeY — MP Congress (@INCMP) April 20, 2026

वायरल वीडियो में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी कहते हैं कि एसडीओपी करैरा ने जो बात कही,वो मेरे गले नहीं उतर रही। वो कहता है यहां दिख मत जाना। मैं एसडीओपी से कहना चाहता हूं, क्या तेरे डैडी की है करैरा। वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, वो आएगा भी करेरा और चुनाव भी लड़ेगा। तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से हमारा इतिहास भी देख लेना. अगर ये हमारे खिलाफ गलत इल्जाम,गलत दबाव, गलत तरीके से पड़ताल करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे।इसका जवाब भी देंगे। मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं,अपनी औकात में रहो अपने दायरे में रहो, अगर झूठे आरोप लगाए, दबाव बनाया या पक्षपात किया, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और करारा जवाब देंगे. विधायक ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया, जबकि हकीकत कुछ और कहानी कहती है।