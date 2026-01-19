Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भाजपा राष्‍ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, नितिन नबीन आज भरेंगे नामांकन, मोहन यादव भी होंगे प्रस्तावक

Advertiesment
हमें फॉलो करें mohan yadav will be proposer of nitin naveen

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (11:52 IST)
BJP President Election : भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के 20 दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक होंगे। मंगलवार को पार्टी के नए अध्‍यक्ष के नाम का ऐलान होगा।
 
भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।
 
नितिन नवीन आज दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन मोहन, जयभान सिंह पवैया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। ये सभी नेता मध्य प्रदेश की ओर से भाजपा के संगठन चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही मतदान करता है और प्रस्तावक भी होता है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'पापा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता...' नोएडा में 2 घंटे तक जिंदगी की भीख मांगता रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर; जिम्मेदार कौन?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels