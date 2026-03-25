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CM डॉ. मोहन यादव ने जन्मदिन पर अन्नदाता का लिया आशीर्वाद, किसान के घर चारपाई पर बैठकर खाया खाना

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Madhya Pradesh News
BY: भोपाल ब्यूरो
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:48 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:54 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन्म दिवस पर 25 मार्च को उनकी भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सागर जिले के ग्राम मोइली की है। इसमें सीएम डॉ. यादव और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एक किसान के घर चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे हैं। इस दौरान उनकी सादगी देखने लायक है। इस तस्वीर ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सीएम डॉ. यादव का एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा और प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है। अपने मोइली गांव प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किया।

दरअसल, सागर जिले के मोइली गांव में एक साधारण किसान हरि रैकवार ने सीएम डॉ. यादव को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी और सीधे उनके खेत पहुंच गए। वहां, पहुंचकर उन्होंने पूरे परिवार के साथ  बैठकर घर का सादा, स्वादिष्ट भोजन किया। उन्होंने किसान की बहू के हाथ की रोटी, दाल और सब्जी का लुत्फ उठाया। सीएम डॉ. यादव ने बच्चों को गोद में लिया, परिवार के सदस्यों से गले मिले और हरि रैकवार की फसल व समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना। इस दौरान माहौल भावुक था। किसान हरि रैकवार भावुक होकर बोले, “मुख्यमंत्री जी ने आज हमें बहुत सम्मान दिया। हमारा जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया।”

विकास के लिए संकल्पित सरकार-गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उनका गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना यह दर्शाता है कि सरकार जनता के बीच रहकर काम कर रही है। सादगी भरे इन क्षणों में मुख्यमंत्री ने किसान परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक भोजन किया। जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना और जनता की सेवा करना ही उनका जीवन लक्ष्य है।
 

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