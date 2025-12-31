Hanuman Chalisa

इंदौर में दूषित पानी पीने से बीमार लोगों से मिले डॉ. मोहन यादव, बेहतर इलाज के लिए निर्देश

इंदौर , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (19:43 IST)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दूषित पानी पीने से बीमार लोगों से मिलने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपनी अन्य व्यस्तताओं को छोड़कर इंदौर पहुंचे। डॉक्टर यादव ने दूषित पेयजल के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों से उपचार संबंधी अपडेट लिया। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  
 
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सकों से उपचार की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सभी प्रभावितों को समुचित, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 
 
इस मामले में जांच के लिए समिति गठित की गई है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है।  भागीरथपुरा मामलें में जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले, सहायक यंत्री योगेश जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।

