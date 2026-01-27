Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत, स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब, CM मोहन यादव ने बढ़ाया उत्साह

Advertiesment
हमें फॉलो करें Khelo MP Youth Games

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (22:24 IST)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय "खेलो एमपी यूथ गेम्स" का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दीं।  मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने  समारोह में शामिल खिलाड़ियों को मार्च पास्ट के दौरान शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  विश्वास सारंग,  तुलसी राम सिलावट,  चेतन्य काश्यप,  गोविंद सिंह राजपूत,   उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री  नरेंद्र शिवाजी पटेल,  प्रतिमा बागरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 
 ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा 
 
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने  वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर आयोजित हो रहा ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा। उन्होंने इस अद्वितीय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  को हार्दिक शुभकामनाएं दी
 
प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित 
 
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ है। प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है
 
 कैलाश खेर के सुरों से गूंजा भोपाल... 
 
खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के भव्य शुभारंभ समारोह में सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से इस अवसर को स्मरणीय बनाया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: सिंगर अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels