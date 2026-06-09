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मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हो सकता है रद्द, BJP ने लगाई आपत्ति

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Congress candidate Meenakshi Natarajan's nomination could be cancelled; BJP raises objection – Madhya Pradesh Rajya Sabha election.कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हो सकता है रद्द
BY: भोपाल ब्यूरो
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (17:39 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (18:13 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामंकन रद्द हो सकता है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पर अब कानूनी तलवार लटक गई है, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है। भाजपा की ओर आपत्ति लगाने वाले  अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने कहा कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन  के खिलाफ हैदाराबा की  कोर्ट में केस दर्ज है, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया है लेकिन इसकी जानकारी अपने नामांकन में नहीं दी है। इसलिए सुप्रीमकोर्ट के आदेशों के मुताबिक उनका नामांकन रद्द होना चाहिए।
 
क्या है पूरा मामला?- मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास राज्यसभा की केवल एक सीट जीतने का मौका है और पार्टी इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में एक बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया है, जो कानूनन अनिवार्य है। जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति लगा दी है। नामांकन में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के बाद अब नामांकन रद्द हो सकता है।
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कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हैदराबाद की अदालत में चल रहे एक आपराधिक मामले को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इस मामले में हैदराबाद की अदालत ने मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होने और अपना पक्ष रखने के लिए बकायदा नोटिस भी जारी किया है। हालांकि, नटराजन की ओर से पेश किए गए जवाब  में इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है, लेकिन यह जवाब उनके नामांकन को रद्द होने से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रकरण प्रचलन में है।
 
नामांकन पर संकट क्यों? - नियमों के मुताबिक, किसी भी उम्मीदवार को अपने नामांकन हलफनामे में सभी लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है। यदि मीनाक्षी नटराजन ने वाकई इस 'अभियुक्त' वाले मामले को अपने फॉर्म में नहीं दर्शाया है, तो तकनीकी आधार पर चुनाव आयोग उनका पर्चा निरस्त कर सकता है।

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About Writer भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें

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