मप्र मानव अधिकार में पदस्थ आईजी अशोक गोयल को भावभीनी विदाई

IG Ashok Goyal retired

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (19:16 IST)
IG Ashok Goyal retired: मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार अयोग में करीब 14 महीने प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहे पुलिस महानिरीक्षक अशोक गोयल (आईपीएस) 29 अगस्‍त, 2025 (शुक्रवार) को भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्‍त हुए। विदाई समारोह के दौरान आयोग के माननीय अध्‍यक्ष (कार्यवाहक) राजीव कुमार टंडन द्वारा अशोक गोयल (पुलिस महानिरीक्षक) को शाल, श्रीफल एवं स्‍मृति चिन्‍ह भेंट कर अभिनन्‍दन किया गया।
 
इस अवसर पर राजीव कुमार टंडन, प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्‍ता (आईएएस), रजिस्‍ट्रार (लॉ) संदीप कुमार श्रीवास्‍तव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रसना ठाकुर (आईपीएस), उपसचिव डी.एस. परमार (उच्च न्‍यायिक सेवा), लेखा अधिकारी सुश्री उषा सरयाम, उप-पुलिस अधीक्षक श्रीमती रीना शर्मा सहित आयोग के समस्‍त वरिष्‍ठ अधिकारिगण, कर्मचारीगण एवं आयोग के पुलिस अनुसंधान दल द्वारा गोयल को भावभीनी विदाई दी गई।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

