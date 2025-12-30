Hanuman Chalisa

मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में ‘सशक्त नारी–समर्थ नारी संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन

विकास सिंह

, मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (20:01 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में ‘सशक्त नारी–समर्थ नारी संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में ड्रोन दीदी, महिला उद्यमी एवं स्व-सहायता समूहों की प्रतिनिधि महिलाओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से प्रत्यक्ष संवाद किया और अपने अनुभव, सफलताओं तथा सुझाव साझा किए। संवाद के दौरान महिलाओं की आत्मनिर्भरता, कौशल विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व, कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनें और विकास की मुख्यधारा में अग्रणी भूमिका निभाएं।
 
कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागी महिलाओं ने अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानियां साझा करते हुए सरकार की योजनाओं से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बेटी सरगम द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत ने सभी को भावविभोर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की।
 
निश्चित रूप से मध्यप्रदेश सरकार हर कदम पर बहन-बेटियों और माताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। ‘सशक्त नारी–समर्थ नारी संवाद’ जैसी पहल महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं स्वयंसिद्धा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम सिद्ध होगी।

CM योगी ने दिए दिव्यांगजन विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने के निर्देश, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

