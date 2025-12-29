FACT CHECK : मुख्यमंत्री ने क्या कहा और जीतू पटवारी ने क्या सुना, हो गई किरकिरी

मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति नेगेटिव माहौल बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि, अक्सर अपनी ही किरकिरी करवा लेते हैं। आज उन्होंने X पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव से ही सवाल पूछ लिया है। FACT CHECK करने पर पता चला कि जीतू पटवारी ने CUT करके अधूरा वीडियो पोस्ट किया है।उनके सवाल का जवाब उसी वीडियो में है। यहां हम आपको दोनों वीडियो और पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।वीडियो शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने X पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूछा कि जावरा से इंदौर की दूरी 185 किलोमीटर है और उज्जैन की दूरी 102 किलोमीटर है, लेकिन मोहन यादव जी अपने जादू से इसे सिर्फ 20 किलोमीटर कर देंगे। डॉ मोहन यादव जी कृपया बताइए, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को 90 प्रतिशत तक कम करने वाली यह कौन सी टेक्नोलॉजी है। इस पर तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों को भी शोध करना चाहिए।