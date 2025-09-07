Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MP : पीथमपुर में बड़ा हादसा, रसायन कारखाने में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Big accident in Pithampur

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

धार , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (22:53 IST)
मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित एक कारखाने में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने  बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर पीथमपुर क्षेत्र के बगदून थाना क्षेत्र में स्थित श्री सागर लूब्रीकेंट ऑयल में हुई। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया की रविवार रात तीनों मजदूर कारखाने में रासायनिक टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए।
ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025 : महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 9 लोग डूबे, 12 लापता, 32 घंटे बाद ‘लालबागचा राजा’का विसर्जन
उन्होंने बताया कि इस हादसे में सुशील कुमार (30), दीपक (35) और जगदीश (32) की मौत हो गई तथा तीनों के शव इंदौर के महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल भेज दिए गए हैं। 
ALSO READ: PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला
मीडिया खबरों के मुताबिक संयंत्र में काम करने के दौरान अचानक गैस लीकेज हुई, जिसमें एक मजदूर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके दो साथी उसे उठाने पहुंचे, जिससे वे भी इसकी चपेट में आ गए। डावर ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ganesh Visarjan 2025 : महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 9 लोग डूबे, 12 लापता, 32 घंटे बाद ‘लालबागचा राजा’का विसर्जन

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels