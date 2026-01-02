Indore water contamination deaths : जहरीले पानी के मामले में बड़ा एक्शन, इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाया, CM ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

इंदौर में जहरीले पानी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्‍यमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आज सुबह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।