रतलाम में जीतू पटवारी की कार पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

रतलाम , रविवार, 31 अगस्त 2025 (17:17 IST)
जिले में रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पथराव हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक इस पथराव में जीतू पटवारी के वाहन का कांच फूट गया है।  मीडिया खबरों के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर यह हमला उस समय हुआ जब वो 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में शामिल होने रतलाम आ रहे थे।
इसी दौरान जिले के मांगरोल में धाकड़ समाज भी जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया है, केवल धाकड़ समाज द्वारा काले झंडे दिखाए गए हैं।
 
इसके पहले जीतू पटवारी द्वारा महिला के शराब पीने को लेकर दिए गए बयान का भी विरोध हो रहा है। प्रदेश में उनके इस बयान को लेकर महिलाओं ने पद्रर्शन भी किया था। इनपुट एजेंसियां

