रतलाम में जीतू पटवारी की कार पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

जिले में रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पथराव हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक इस पथराव में जीतू पटवारी के वाहन का कांच फूट गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर यह हमला उस समय हुआ जब वो 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में शामिल होने रतलाम आ रहे थे।