गुना में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज, ट्रैक्टर चलाकर कलोरा गांव पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात

विशेष प्रतिनिधि

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (11:31 IST)
गुना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सिंधिया कलोरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए ख़ुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात की। सिंधिया ने गांव वालों से मुलाकात कर कलोरा डैम का भी निरीक्षण किया। गुना में पिछले  दिनों आई बाढ़ से कलोरा डैम की वेस्ट वियर लगभग 10 फीट तक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण कई गाँवों में पानी भर गया और कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए थे।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे है। वह संसदीय क्षेत्र के बाढ़ एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं। रविवार को सिंधिया बमोरी विधानसभा के कलोरा, तुमडा और बांधा गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शिवपुरी जिले के कोलारस स्थित सांगेश्वर, लगदा, लालपुर और बांसखेड़ा गाँवों का दौरा किया। दोपहर बाद वह अशोकनगर जिले के चंदेरी पहुँचे और अखियाघाट, शाजापुर, पोरुखेड़ी व अमरोद खेड़ी में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से संवाद किया तथा आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर पहुँचकर उनके दिवंगत परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। इसके साथ ही, उन्होंने जिला चिकित्सालय अशोकनगर और सिविल अस्पताल चंदेरी को 50 लाख रुपए मूल्य की एक-एक एंबुलेंस जनता के लिए समर्पित की, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक सुदृढ़ होंगी।
 

